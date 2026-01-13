Švedijos žvalgybos vadovė: yra rizika, kad padėtis blogės

Charlotte von Essen teigė, kad Rusija jau daugelį metų vykdo „grėsmę saugumui keliančią veiklą prieš Švediją ir Švedijoje“.
„Tai apima viską – nuo žvalgybos rinkimo, įtakos operacijų ir neteisėto technologijų įsigijimo, taip pat sabotažo veiksmus“, – pridūrė ji.
Sabotažas vykdomas ir Baltijos šalyse bei Vokietijoje, sakė Švedijos saugumo tarnybos (SAPO) vadovė Ch. von Essen.
Vis dėlto, kartojantis pranešimams apie įtariamus dronų skrydžius, ji perspėjo pernelyg daug nepriskirti Rusijai.
„Gali susidaryti įspūdis, kad Švedija paveikta plataus masto hibridinės veiklos“, – sakė Ch. von Essen, tačiau pridūrė, kad jos tarnyba šiai nuomonei nepritaria.
Kai kurie pranešimai apie pastebėtus dronus nepasitvirtino, o kai kurie įtariami sabotažo veiksmai buvo susiję su labiau tradiciniais nusikaltimais.
Ch. von Essen tvirtino, kad kai kuri veikla, pavyzdžiui, kibernetinės atakos, vis dar gali būti siejama su užsienio valstybėmis.
„Prieš spėliodami ir darydami išvadas turime būti atsargūs, nes ne už visko stovi Rusija“, – sakė Ch. von Essen.
Pernelyg daug kaltinimų priskyrimas užsienio valstybėms gali būti joms parankus bei lemti netinkamą išteklių paskirstymą.
SAPO vadovė teigė, kad grėsmę Švedijos saugumui kelia ne tik Rusija, bet ir Kinija bei Iranas.
„Anksčiau esame atkreipę dėmesį, kad Iranas naudojasi nusikaltėlių tinklais Švedijoje vykdant išpuolius šalyje ir siekiant savo tikslų“, – sakė ji.
Kinijos grėsmė daugiausia susijusi su mėginimais gauti prieigą prie Švedijos tyrimų, Pekinui, be kita ko, siekiant sustiprinti savo karinius pajėgumus.
Praėjusią savaitę Ch. von Essen nusprendė išlaikyti trečiojo lygio teroro pavojaus vertinimą penkių balų skalėje. Jis toks yra nuo praėjusių metų gegužės, kai buvo sumažintas nuo ketvirtojo lygio. SAPO padidino lygį iki ketvirtojo 2023 m. rugpjūtį po virtinės protestų, susijusių su korano deginimu ir išniekinimu, pavertusiu šalį „prioritetiniu taikiniu“.
