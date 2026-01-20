„Amnesty International“ vadovė ragina Europą liautis pataikauti chuliganui Trumpui

„Mums reikia daug daugiau pasipriešinimo“, – Šveicarijos Davoso mieste vykstančio Pasaulio ekonomikos forumo metu naujienų agentūrai AFP duotame interviu sakė organizacijos „Amnesty International“ generalinė sekretorė Agnes Callamard.
„Ant kortos – Europos patikimumas.“
Jos komentarai pasigirdo tuo metu, kai D. Trumpas dar kartą pakartojo grasinimus „vienaip ar kitaip“ užimti Grenlandiją, tvirtindamas, kad tai yra būtina pasaulio saugumui užtikrinti, ir paskatino Europos šalis susivienyti prieš jo planus šios didžiulės Danijos teritorijos atžvilgiu.
Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai pasmerkė D. Trumpo savaitgalį paskelbtus grasinimus įvesti naujus muitus šalims, kurios priešinasi jo planams dėl Arkties salos, pavadindami juos šantažu, ir užsiminė, kad Europa rengia atsakomąsias prekybos priemones.
Tačiau Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, kuris trečiadienį Davose turėjo susitikti su D. Trumpu, taip pat pabrėžė, kad Europa nori išvengti bet kokio konflikto eskalavimo.
„Pasakyti „ne“
A. Callamard paragino vyriausybes parodyti daugiau „drąsos“ ir „pasakyti „ne“.
„Nustokite galvoti, kad galite sudaryti sandėrius su chuliganais, nustokite galvoti, kad galite sutikti su grobuonių taisyklėmis ir patys netapti jų auka.“
Organizacijos „Amnesty International“ vadovė pabrėžė, kad JAV siekis užgrobti Grenlandiją yra tik dar vienas ženklas, kad pasauliui gresia „taisyklėmis pagrįstos tvarkos sunaikinimas“.
Ji apgailestavo, kad pasaulinės ir regioninės „supervalstybės“ rodosi yra „pasiryžusios sunaikinti tai, kas buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo, kai buvo siekiama rasti bendras taisykles mūsų bendroms problemoms spręsti“.
Nuo to laiko, kai D. Trumpas prieš metus grįžo į Baltuosius rūmus, jis priėmė „įvairių sprendimų, dėl kurių visame pasaulyje neliko daugybės taisyklių“, o Rusija nusistovėjusią sistemą griauna savo „agresija Ukrainoje“, kalbėjo ji.
Pastaraisiais mėnesiais Europos valstybės laikėsi atsargios pozicijos Ukrainos klausimu, tikėdamosi, kad Vašingtonas padės išspręsti konfliktą, tačiau priešinosi Maskvai pernelyg palankioms sąlygoms.
Po Antrojo pasaulinio karo nusistovėjusią tvarka „griauna ir Izraelis, kuris visiškai ignoruoja tarptautinę teisę vykdydamas palestiniečių genocidą Gazos Ruože“, – pridūrė ji.
„Amnesty International“ ir kitos žmogaus teisių organizacijos ne kartą kaltino Izraelį genocidu prieš palestiniečius Gazos Ruože, tačiau Izraelio vyriausybė šiuos kaltinimus kategoriškai atmeta.
A. Callamard pabrėžė, kad taisyklėmis pagrįsta tvarka buvo nustatyta reaguojant į „pasaulinį karą, kuris nusinešė milijonų žmonių gyvybes, reaguojant į naikinimo stovyklas, kuriose buvo nužudyta šeši milijonai žydų, reaguojant į autoritarizmą, kuris visame pasaulyje sukėlė didžiausias represijas“.
„Praraja“
„Tai, kad dabar ji yra naikinama, neturint jokio atsarginio plano, vien tam, kad būtų sunaikintos taisyklės, turėtų priversti mus visus drebėti“, – sakė ji, įspėdama, kad vienintelė alternatyva taisyklėmis pagrįstai sistemai yra „kristi į prarają“.
„Būtent to mes turime išvengti.“
Šių metų Davoso susitikimo šūkis – „Dialogo dvasia“, tačiau A. Callamard įspėjo, kad šiuo metu tarp svarbiausius sprendimus pasaulyje priimančių šalių „nėra jokių dialogo požymių“.
„Yra chuliganizmo požymių. Yra destrukcijos požymių. Yra požymių, kad šalys naudojasi savo karine galia, ekonomine galia, kad priverstų kitas šalis sutikti su vienašališkomis jų susitarimų sąlygomis.“
Per pastaruosius 12 mėnesių tokia taktika Europoje buvo sutikta su „pataikavimu“.
„Mes pataikavome chuliganui, plėšrūnui, gyvenančiam Vašingtone, bandydami jį nuraminti“, – sakė ji.
„Ir kuo gi tai baigėsi? Vis naujais išpuoliais, vis naujais grasinimais.“
Iš Prancūzijos kilusi A. Callamard priminė, kad Europos projektas susijęs ne tik su ekonomika, bet ir su vertybėmis, humanizmu bei teisine valstybe.
„Tikiuosi, kad mūsų lyderiai prisimins tą... istoriją ir dabartinius iššūkius vertins kaip progą dar kartą pabrėžti Europos projekto svarbą ir reikalauti ginti žmogaus teises žmonijos labui“, – sakė ji.
„Tam reikia liautis vykdžius pataikavimo politiką, kuri tiesiog neveikia“.
„Prašau, liaukitės. Priešinkitės. Priešinkitės.“
