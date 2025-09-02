Sudane nuošliaužai palaidojus kaimą žuvo per tūkstantį žmonių

Tragedija įvyko sekmadienį Tarasino kaime Darfūro centrinėje dalyje esančiuose Maros kalnuose, po kelias dienas rugpjūčio pabaigoje trukusių liūčių, sakoma Sudano išsivadavimo judėjimo-armijos pareiškime.
„Pradinė informacija rodo žuvus visus kaimo gyventojus, (...) daugiau kaip tūkstantį žmonių. Išgyveno tik vienas žmogus“, – sakoma pareiškime.
Kaimas „visiškai sulygintas su žeme“, nurodė grupuotė. Ji paprašė Jungtinių Tautų (JT) ir tarptautinių pagalbos organizacijų padėti paimant palaikus.
Šioje Afrikos šalyje per sezonines liūtis ir potvynius žūsta šimtai žmonių.
Be to, Sudaną yra apėmęs niokojamas pilietinis karas. Jis kilo įtampai tarp šalies kariuomenės ir sukarintų Greitųjų paramos pajėgų (RSF) 2023 metų balandį virtus atviromis kovomis sostinėje Chartume ir kitur.
Didžioji Darfūro dalis, įskaitant Maros kalnus, yra iš esmės nebeprieinama JT ir pagalbos grupėms dėl didžiulių suvaržymų ir kovų tarp Sudano kariuomenės ir RSF.
Sudano išsivadavimo judėjimas-armija, daugiausia veikiantis Maros kalnų rajone ir nepalaikantis nė vienos pilietinio karo pusės, yra tarp daugelio sukilėlių grupuočių Darfūro ir Kordofano regionuose.
Maros kalnai yra ugnikalnių grandinė, besidriekianti 160 km į pietvakarius nuo al Fašyro, kur vyksta intensyvios Sudano kariuomenės ir RSF kovos. Minimame rajone prisiglaudė daug šeimų, pabėgusių nuo kovų al Fašyre ir aplink jį.
Per konfliktą jau žuvo daugiau kaip 40 tūkst. žmonių, savo namus turėjo palikti daugiau kaip 14 mln. gyventojų. Kai kuriose šalies dalyse siaučia badas.
Konfliktas pasižymi dideliais žiaurumais, įskaitant etniškai motyvuotą žudymą ir žaginimus, sako JT ir teisių gynimo grupės. Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) nurodo tiriantis įtariamus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui Sudane.
