2025-10-09 15:21
Eglė Radušytė (LNK)

Ruduo daug kam siejasi su grybais. Bet miške svarbu neprisirinkti apgaulingų, nuodingų grybų, nes tai gali baigtis apsinuodijimu ar netgi mirtimi. Padėti atskirti gali įvairios grybų programėlės, skirtos išmaniajam telefonui. Bet ar jos „nenusigrybauja“?

Šių programėlių naudojimas gali kainuoti gyvybę / Freepik.com nuotr., LNK stop kadrai

Yra trys programėlės: nemokama „Pilzator“, dar „Picture Mushroom“ – už kone 30 eurų per metus, ir pati brangiausia – „Mushroomizer“, kainuojanti apie 15 eurų per savaitę. Kuri iš jų gelbsti nuo nuodingų grybų, o kuri neverta nė cento?

„Problema ta, kad suvalgius šį grybą apsinuodysi ne iškart, o tik ilgainiui – piktnaudžiaujant. Organizme ims kisti kraujas, o tai gali baigtis mirtimi“, – pasakojo grybų ekspertas Moritzas Schmidtas.

Nemokama programėlė „Pilzator“ nuodingo grybo neatpažįsta ir įvardija, kad neva Lactarius deliciosus – valgoma pušyninė rudmėsė. O brangios programėlės jau atpažįsta teisingai, kad tai pavojinga pilkoji meškutė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Žinoma, tikriname ir musmires: nemokama programėlė net neatpažino daugumos jų, bet ne kartą klydo ir mokamos. Tad išvada: nors programėlės tobulėja, „išmanusis grybavimas“ su telefonais tebėra rizikingas.

„Patariu – geriau eikite į grybų kursus, pasitarkite su patyrusiais grybautojais, keiskitės informacija ir nepasikliaukite vien programėle. Tikimybė, kad teisingai atpažins, neviršija 50 procentų. O kai kalbama apie gyvybę ar mirtį – tokia rizika nepriimtina“, – teigė M. Schmidtas.

Valgomų grybų rūšių Vokietijoje auga apie 150, deja, rasti galima ir nemažiau nuodingų. Tad auksinė taisyklė grybaujant: jeigu bent kiek abejoji dėl grybo ar nežinai, kaip jį vėliau apdoroti – net į krepšį nedėk, o juo labiau ant stalo.

Šiame straipsnyje:
ruduo
grybai
miškas
nuodingi grybai
apsinuodijimas
mirtis
programėlės

