Šių programėlių naudojimas gali kainuoti gyvybę

Yra trys programėlės: nemokama „Pilzator“, dar „Picture Mushroom“ – už kone 30 eurų per metus, ir pati brangiausia – „Mushroomizer“, kainuojanti apie 15 eurų per savaitę. Kuri iš jų gelbsti nuo nuodingų grybų, o kuri neverta nė cento?
„Problema ta, kad suvalgius šį grybą apsinuodysi ne iškart, o tik ilgainiui – piktnaudžiaujant. Organizme ims kisti kraujas, o tai gali baigtis mirtimi“, – pasakojo grybų ekspertas Moritzas Schmidtas.
Nemokama programėlė „Pilzator“ nuodingo grybo neatpažįsta ir įvardija, kad neva Lactarius deliciosus – valgoma pušyninė rudmėsė. O brangios programėlės jau atpažįsta teisingai, kad tai pavojinga pilkoji meškutė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Žinoma, tikriname ir musmires: nemokama programėlė net neatpažino daugumos jų, bet ne kartą klydo ir mokamos. Tad išvada: nors programėlės tobulėja, „išmanusis grybavimas“ su telefonais tebėra rizikingas.
„Patariu – geriau eikite į grybų kursus, pasitarkite su patyrusiais grybautojais, keiskitės informacija ir nepasikliaukite vien programėle. Tikimybė, kad teisingai atpažins, neviršija 50 procentų. O kai kalbama apie gyvybę ar mirtį – tokia rizika nepriimtina“, – teigė M. Schmidtas.
Valgomų grybų rūšių Vokietijoje auga apie 150, deja, rasti galima ir nemažiau nuodingų. Tad auksinė taisyklė grybaujant: jeigu bent kiek abejoji dėl grybo ar nežinai, kaip jį vėliau apdoroti – net į krepšį nedėk, o juo labiau ant stalo.
