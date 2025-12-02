Po dirbtinio intelekto patarimo vyras vos neatsidūrė reanimacijoje

Šimokitajos kaime septyniasdešimtmetį perkopęs vyras rinko grybus ir aptiko rūšį, kurią iš pradžių supainiojo su šitake grybais arba gluosninėmis kreivabudėmis. Kitą dieną jis ketino parodyti savo radinį vietos botanikos sodo specialistams, tačiau tuo metu personalas nedirbo. Nenorėdamas laukti, jis nufotografavo grybus ir įkėlė jų nuotraukas į dirbtinio intelekto platformą. Ši patvirtino jo spėjimą – grybai esą valgomi.
Pasitikėjęs dirbtinio intelekto patarimu, vyras iškepė grybus ant grotelių ir juos suvalgė. Po pusvalandžio jis pradėjo smarkiai vemti ir buvo skubiai nugabentas į ligoninę. Laimei, simptomai buvo laikini ir jis visiškai pasveiko.
Vėliau Vakajamos prefektūros gamtos istorijos skyriaus ir miesto visuomenės sveikatos departamento specialistai nustatė, kad vyras suvalgė cukijotakės grybą – nuodingą rūšį, dažnai painiojamą su įprastomis valgomomis.
Ekspertai aiškina, kad cukijotakę grybą galima atpažinti iš žiedo formos sustorėjimo ant koto, esančio po žiaunomis. Kartais ant kepurėlės pasirodo tamsių dėmių, tačiau ne visada. Net ir po terminio apdorojimo šie grybai išlieka nesaugūs.
Specialistai pabrėžia, kad savarankiškai atpažinti grybus yra rizikinga – nepadės nei žinynai, nei dirbtinis intelektas. Radinius turėtų tikrinti tik grybų žinovai.
