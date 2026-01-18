Sirų kariuomenė plečia kontrolę Šiaurės Sirijoje, kurdai praneša apie susirėmimus

Panašu, kad vyriausybė plečia savo kontrolę kurdų valdomose srityse po to, kai prezidentas Ahmedas al Sharaa (Ahmedas Šaraa) išleido dekretą, kuriuo kurdų kalba paskelbta viena iš nacionalinių kalbų ir kuriuo suteikiamas oficialus pripažinimas šiai mažumai.
Kurdai teigė, kad penktadienio pranešimas neatitiko jų siekių, o kovo susitarimo, pagal kurį kurdų pajėgos turėjo būti integruotos į valstybės struktūras, įgyvendinimas įstrigo.
Praėjusią savaitę vyriausybės kariai išstūmė kurdų pajėgas iš dviejų Alepo rajonų, o šeštadienį perėmė teritorijos į rytus nuo šio miesto kontrolę.
Sekmadienį vyriausybė pranešė apie Tabkos, esančios maždaug už 55 kilometrų į vakarus nuo Rakos, užėmimą.
„Sirijos kariuomenė kontroliuoja strateginį Tabkos miestą Rakos apylinkėse, įskaitant Eufrato užtvanką, kuri yra didžiausia užtvanka Sirijoje“, – pasak oficialios naujienų agentūros SANA sakė informacijos ministras Hamza Almustafa.
Pranešta, kad užimtas ir Tabkos karinis oro uostas, kurį anksčiau kontroliavo kurdų pajėgos.
Tačiau kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) pareiškė, kad Tabkoje „ėmėsi reikiamų priemonių saugumui ir stabilumui atkurti“.
Kaltinimai pažeidimais
Deir Chafyre, esančiame maždaug 50 kilometrų į rytus nuo Alepo miesto, naujienų agentūros AFP korespondentas matė, kaip keli SDF kovotojai palieka miestą, o gyventojai grįžta esant didelėms kariuomenės pajėgoms.
Sirijos kariuomenė pranešė apie keturis žuvusius karius, o kurdų pajėgos pranešė apie kelis žuvusius kovotojus. Abi pusės kaltino viena kitą pažeidus susitarimą dėl pasitraukimo.
Kurdų valdžia paskelbė komendanto valandą Rakos regione – po to, kai kariuomenė teritorijos ruožą į pietvakarius nuo Eufrato upės paskelbė uždara karine zona, įspėdama, kad taikysis į, jos žodžiais, kelis karinius objektus.
Naujienų agentūra SANA sekmadienį pranešė, kad SDF susprogdino du tiltus per Eufratą Rakos mieste, esančiame rytiniame upės krante.
Rakos medijų direktoratas atskirai apkaltino SDF nutraukus vandens tiekimą Rakos miestui – susprogdinus pagrindinius vandentiekio vamzdžius.
Deir az Zoro gubernatorius Ghassanas Alsayedas Ahmedas (Gasanas Alsajedas Ahmedas) socialiniuose tinkluose pranešė, kad SDF apšaudė kvartalus vyriausybės kontroliuojamose teritorijose Deir az Zoro miesto centre, Majadine ir kitose vietovėse.
SDF teigė, kad „su Damasko vyriausybe susijusios frakcijos užpuolė mūsų pajėgų pozicijas“ ir sukėlė susirėmimus keliuose miestuose rytiniame Eufrato krante priešais Majadiną, tarp Deir az Zoro ir Irako sienos.
Be to, kurdų vadovaujamos pajėgos sekmadienį pasitraukė iš didžiausio Sirijos naftos telkinio rajono rytinėje Deir az Zoro provincijoje, pranešė stebėjimo grupė.
SDF „sekmadienį auštant pasitraukė iš visų savo kontroliuotų teritorijų rytinėje Deir az Zoro provincijos dalyje, įskaitant al Omaro ir Tanako naftos telkinius“, naujienų agentūrai AFP sakė nevyriausybinės organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOGR) vadovas Rami Abdel Rahmanas (Ramis Abdel Rahmanas).
„Išduoti“
Penktadienį Sirijos kurdų lyderis ir SDF vadovas Mazloumas Abdi (Mazlumas Abdis) įsipareigojo perdislokuoti savo pajėgas iš Alepo apylinkių į rytus nuo Eufrato.
Tačiau šeštadienį SDF pareiškė, kad Damaskas „pažeidė pastarojo meto susitarimus ir išdavė mūsų pajėgas“, į pietus nuo Tabkos kilus susirėmimams su kariuomene.
Armija paragino SDF „nedelsiant įvykdyti paskelbtus įsipareigojimus ir visiškai pasitraukti“ į rytus nuo upės.
SDF kontroliavo dideles naftos turtingas Sirijos šiaurės ir šiaurės rytų dalis – teritorijas, užimtas per pastarąjį dešimtmetį vykusį pilietinį karą ir kovą su grupuote „Islamo valstybė“ (IS).
JAV pasiuntinys Tomas Barrackas (Tomas Barakas) šeštadienį Erbilyje susitiko su M. Abdi, pranešė Irako autonominio Kurdistano regiono prezidentūra.
Nors Vašingtonas ilgą laiką rėmė kurdų pajėgas, jis taip pat parėmė naująją Sirijos valdžią.
JAV Centrinė vadavietė šeštadienį paragino Sirijos vyriausybės pajėgas „nutraukti bet kokius puolamuosius veiksmus teritorijose tarp Alepo ir Tabkos“.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir Irako Kurdistano prezidentas Nechirvanas Barzani (Nečirvanas Barzanis) taip pat paragino deeskaluoti situaciją ir nutraukti ugnį.
Prezidento įsakas
Penktadienį paskelbtas A. al Sharaa pranešimas tapo pirmuoju oficialiu kurdų teisių pripažinimu nuo Sirijos nepriklausomybės paskelbimo 1946 metais.
Dekrete teigiama, kad kurdai yra „esminė ir neatsiejama“ Sirijos dalis. Kurdų kalba tapo viena iš „nacionalinių kalbų“, o pilietybė buvo suteikta visiems kurdams.
Maždaug 20 proc. šalies kurdų pilietybė buvo atimta per prieštaringai vertinamą 1962 metų gyventojų surašymą.
Kurdų administracija Sirijos šiaurės rytuose pareiškė, kad šis įsakas yra pirmas žingsnis, bet jis „nepatenkina Sirijos žmonių siekių ir vilčių“.
Kamišli, pagrindiniame kurdų mieste šalies šiaurės rytuose, 35 metų Shebalas Ali (Šebalas Ali) naujienų agentūrai AFP sakė: „Mes norime konstitucinio kurdų tautos teisių pripažinimo.“
Nanaras Hawachas (Nanaras Havačas), nevyriausybinės organizacijos „International Crisis Group“ Sirijos analitikas, teigė, kad dekretu „suteikiama kultūrinių nuolaidų kartu įtvirtinant karinę kontrolę“.
„Jame neatsižvelgiama į šiaurės rytų raginimus suteikti savivaldą“, – sakė jis.
Šeštadienį JAV kariuomenė taip pat pranešė, kad per smūgį Šiaurės Vakarų Sirijoje žuvo kovotojas, susijęs su praėjusio mėnesio mirtinu išpuoliu prieš tris amerikiečius.
