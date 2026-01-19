Sirijos prezidentas ir kurdų pajėgos susitarė dėl paliaubų

Apie tai skelbiama po vyriausybės pajėgų sėkmingo puolimo kurdų kontroliuojamose teritorijose šiaurėje ir rytuose.
M. Abdi pareiškė sutikęs su susitarimu, kad išvengtų platesnio masto karo.
Tokį sprendimą jis priėmė po sekmadienį Sirijos Rakos mieste įvykusių kruvinų susirėmimų tarp kurdų vadovaujamų pajėgų ir Damaskui lojalių vietos kovotojų, taip pat po šį mėnesį vykusių kovų tarp kurdų ir vyriausybės pajėgų.
Pagal susitarimą kurdų administracija ir pajėgos taip pat integruosis į valstybę po kelis mėnesius strigusių derybų šiuo klausimu.
Tačiau šis susitarimas – smūgis kurdų mažumai, kuri ilgą laiką puoselėjo ambicijas išsaugoti daugiau nei dešimtmetį kontroliuotose teritorijose turėtą de facto autonomiją.
A. al Sharaa apie susitarimą pranešė žurnalistams sekmadienį.
Jis teigė, kad turėjo susitikti su M. Abdi, tačiau dėl prastų oro sąlygų susitikimas buvo atidėtas iki pirmadienio.
„Siekdami sušvelninti situaciją, nusprendėme pasirašyti susitarimą“, – sakė A. al Sharaa.
Kurdų televizijos kanalo „Ronahi“ transliuotame pareiškime M. Abdi teigė, jog tam, „kad šis karas nevirstų pilietiniu karu (...), mes sutikome pasitraukti iš Deir az Zoro ir Rakos provincijų į al Chasaką“.
Jis sakė, kad grįžęs iš Damasko paaiškins Sirijos kurdams susitarimo detales.
„Esminis lūžio taškas“
Vyriausybės pajėgos šį savaitgalį užėmė strateginį Tabkos miestą Rakos apylinkėse, įskaitant Eufrato užtvanką. Jos pasistūmėjo į priekį kai kuriose Deir az Zoro provincijos dalyse, įskaitant didžiausią šalyje al Omaro naftos telkinį, anksčiau padariusios pažangą Alepo provincijoje.
Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad po susitarimo paskelbimo kai kuriose vietovėse, įskaitant Raką, vyko šventės, kur valstybinė žiniasklaida anksčiau pranešė, kad per SDF šūvius žuvo du civiliai.
Minios žmonių Rakos gatvėse šventė iki vėlaus vakaro. Gyventojai mojavo Sirijos vėliavomis ir leido fejerverkus, kai kurie šaudė į orą.
„Šiandien visi gimė iš naujo“, – sakė vienas iš šventės dalyvių Yahya al Ahmadas.
Tuo metu Kamišlio gyventojai išreiškė viltį ir skepticizmą dėl susitarimo.
„Kurdai tapo tarptautinių susitarimų ir tarptautinės apgaulės aukomis“, – sakė gydytojas Goranas Ibrahimas, bet pridūrė: „Kalbant apie šį susitarimą, teigiama dalis yra kovų tarp arabų ir kurdų regione pabaiga.“
Sirijos karą stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) pranešė apie mieste vykusias kovas tarp SDF ir „vietos arabų genčių kovotojų“.
A. al Sharaa sekmadienį susiko su JAV pasiuntiniu Tomu Barracku, kuris susitarimą su kurdais pavadino „esminiu lūžio tašku“.
Pasiuntinys, kurio šalis ilgą laiką rėmė kurdų pajėgas, bet taip pat naująją Sirijos islamistų valdžią, šeštadienį Erbilyje susitiko su M. Abdi.
Sirijos prezidentūra paskelbė pasirašyto 14 punktų susitarimo tekstą, kuriame numatyta integruoti SDF ir kurdų saugumo pajėgas į Gynybos ir Vidaus reikalų ministerijas, nedelsiant perduoti vyriausybei kurdų valdomas Deir az Zoro ir Rakos provincijas ir Damaskui prisiimti atsakomybę už grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) kalinius ir jų šeimas, laikomus kurdų valdomuose kalėjimuose ir stovyklose.
Prezidentas sako, kad susitarimas bus įgyvendinamas palaipsniui.
Alexanderis McKeeveras tyrėjas ir informacinio naujienlaiškio „This Week in Northern Syria“ autorius, teigė, kad susitarimas „neatitinka to, ką SDF per daugelį metų pasiekė šiaurės rytuose, taip pat decentralizuoto scenarijaus, kurio jos siekė derybose“.
A. al Sharaa penktadienį išleido dekretą, kuriuo kurdams suteikiamas oficialus pripažinimas, tačiau patys kurdai teigė, kad šis pranešimas neatitiko jų siekių.
Anksčiau sekmadienį naujienų agentūros AFP korespondentas Rakos priemiestyje pranešė apie girdėtus šūvius ir sakė, kad vyriausybės pajėgos atsiuntė pastiprinimą bei tikrina kai kurias miesto dalis.
SDF „sekmadienį auštant pasitraukė iš visų savo kontroliuotų teritorijų rytinėje Deir az Zoro provincijos dalyje, įskaitant al Omaro ir Tanako naftos telkinius“, AFP sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas.
Jis teigė, kad judėjimai Deir ez Zoro ir Rakos provincijose prasidėjo „vietinių genčių kovotojams, įskaitant arabų kovotojus, kurie yra SDF dalis, žygiuojant kartu su vyriausybės kariais“.
Deir ez Zoro provincija pranešė, kad sekmadienį visos viešosios įstaigos buvo uždarytos, ir paragino žmones likti namuose.
„Plačiai atvertos durys“
Vyriausybė kovos su islamistiniu judėjimu „Islamo valstybė“ (IS) metu užėmė arabų daugumos teritorijas, kurios atiteko kurdams.
Damaskas taip pat pranešė, kad susigrąžino Safjano ir al Tarvos naftos telkinius Rakos provincijoje.
Energetikos ministras Mohammadas al Bashiras sakė, kad regiono išteklių grąžinimas valstybės kontrolei „reiškia plačiai atvertas duris rekonstrukcijai, žemės ūkio, energetikos ir prekybos atgaivinimui“.
Kariuomenė taip pat paskelbė kontroliuojanti Eufrato užtvanką netoli Tabkos – svarbų vandens ir energetikos objektą, kuriame yra viena didžiausių Sirijos hidroelektrinių.
AFP korespondentas aplink Tabką matė šarvuočius ir tankus ir gatvėmis patruliuojančius saugumo pareigūnus.
Parduotuvės buvo uždarytos, tačiau kai kurie gyventojai būriavosi prie savo namų, kurdami laužus, kad sušiltų.
„Mes daug kentėjome ir tikiuosi, kad padėtis pagerės atvykus Sirijos kariuomenei", – AFP sakė gyventojas Ahmadas Husseinas.
Netoli užtvankos AFP fotografas matė, kaip gyventojai griovė statulą, skirtą pagerbti moterį, kovojusią su kurdų pajėgomis ir nukautą IS per mūšį dėl Rakos miesto.
