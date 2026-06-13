 Šiaurės Korėja protestuoja prieš Seulo ir ES pasmerkimą dėl Pchenjano karinių ryšių su Rusija

Šiaurės Korėja protestuoja prieš Seulo ir ES pasmerkimą dėl Pchenjano karinių ryšių su Rusija

2026-06-13 17:01 kauno.diena.lt inf.

Šiaurės Korėja šeštadienį pasmerkė Pietų Korėjos ir Europos Sąjungos (ES) bendrą pareiškimą, kuriame smerkiami Pchenjano kariniai ryšiai su Rusija per visą karo Ukrainoje laikotarpį.

<span>Šiaurės Korėja protestuoja prieš Seulo ir ES pasmerkimą dėl Pchenjano karinių ryšių su Rusija</span>
Šiaurės Korėja protestuoja prieš Seulo ir ES pasmerkimą dėl Pchenjano karinių ryšių su Rusija / zoonar.com, Zoonar GmbH / Alamy nuotr.

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Šiame bendrame pareiškime, kuris buvo priimtas trečiadienį per Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo (Li Džemjungo) vizitą Briuselyje, smerkiamas „neteisėtas karinis bendradarbiavimas“ tarp Pchenjano ir Maskvos.

„Smerkiame trečiųjų šalių, ypač Šiaurės Korėjos, paramą, kuri Rusijai leidžia tęsti savo agresijos karą prieš Ukrainą“, – teigiama bendrame pareiškime.

Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministerija atsakė, kad bendradarbiavimas su Rusija yra „suverenių teisių įgyvendinimas“, o bendras pareiškimas, anot jos, yra „akivaizdus mūsų valstybės suvereniteto pažeidimas ir rimtas priešiškas veiksmas“.

Ministerijos pareiškime, kurį paskelbė oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA), Pietų Korėja buvo vėl pavadinta „priešiškiausia“ Šiaurės Korėjai valstybe.

Seulas pareiškime buvo pavadintas Jungtinių Valstijų „mėgstamiausiu durklu“, Vašingtonui neva siekiant tikslo „įsiveržti į (...) Azijos žemyną“.

Tai buvo akivaizdi nuoroda į JAV pajėgų Pietų Korėjoje vado generolo Xaviero Brunsono (Ksavjero Bransono) praėjusį mėnesį išsakytas pastabas, kuriose jis Pietų Korėją apibūdino kaip „durklą Azijos širdyje“.

Ir Šiaurės Korėja, ir jos sąjungininkė Kinija anksčiau pasmerkė X. Brunsono pastabas, teigdamos, kad jos atspindi Vašingtono strategiją suvaržyti Pekiną.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas) sustiprino aljansą su Rusijos Vladimiru Putinu, nusiuntęs karius ir ginkluotę padėti Maskvai kare Ukrainoje.

Šiame straipsnyje:
Šiaurės Korėja
pietų korėja
Europos Sąjunga
ryšiai su Rusija

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