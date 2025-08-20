Šiaurės Karolinos pakrantės rengiasi potvyniams dėl uragano „Erin“

Audra, kuri stiprėjo nepaprastai greitai ir trumpam buvo pasiekusi 5 kategoriją, užtvindė namus ir kelius JAV valdoje Puerto Rike.
Nors uragano centras turėtų likti toli nuo kranto, meteorologams nerimą kelia „Erin“ dydis.
„Oro sąlygos Šiaurės Karolinos pakrantėse turėtų pablogėti iki šio vakaro“, – įspėjo JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC).
„Erin“ buvo už 730 km į pietryčius nuo Šiaurės Karolinos Hateraso kyšulio, slinko į šiaurę-šiaurės vakarus, o audros vėjų greitis siekė 45 m per sek., nurodė NHC.
Šiaurės Karolinos gubernatorius Joshas Steinas (Džošas Steinas) antradienį vakare paskelbė nepaprastąją padėtį.
„Uraganas „Erin“ sukels pakrančių potvynių, paplūdimių erozijos ir pavojingų sąlygų banglentininkams grėsmes, – sakė jis. – Šiaurės Karolinos pakrančių gyventojai turėtų pasirengti jau dabar, užtikrinti, kad būtų parengti jų rinkiniai nepaprastosioms situacijoms, ir klausyti vietos gairių dėl nepaprastosios padėties.“
Privaloma evakuacija paskelbta Okrakoko ir Hateraso salų gyventojams, nurodė gubernatoriaus biuras.
