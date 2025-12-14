Per šaudymą prestižiniame JAV universitete žuvo mažiausiai du žmonės

„Galiu patvirtinti, kad šią popietę žuvo du asmenys, o dar aštuonių būklė yra kritinė, tačiau stabili“, – spaudos konferencijoje sakė Providenso, Rod Ailando valstijos, meras Brettas Smiley (Bretas Smailis).
Vėliau į ligoninę buvo nuvežtas devintasis asmuo, kuris „nukentėjo nuo šūvių fragmentų“, pranešė institucijos.
Šaudymas įvyko pastate, kuriame įsikūrę inžinerijos ir fizikos skyriai, Gebenės lygai (Ivy League) priklausančio universiteto studentų miestelyje.
Praėjus kelioms valandoms po šaudymo pastate, kuriame vyko egzaminai, aplink universitetą Rod Ailando valstijoje, gatvėse buvo pilna greitosios pagalbos automobilių.
Šaulys vis dar nerastas, o apie 400 policijos pareigūnų – nuo Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentų iki už teritoriją atsakingų policininkų – buvo apsupę studentų miestelį.
Universiteto pareigūnai pabrėžė, kad artėjant vidurnakčiui vietos laiku miestelis vis dar buvo uždarytas.
Visos 11 aukų buvo studentai, teigė Browno universiteto prezidentė Christina Paxson (Kristina Pakson).
„Mano širdis plyšta dėl studentų, kurie laukė atostogų, o vietoj to susiduria su dar vienu siaubingu masiniu šaudymu“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Rod Ailando senatorius Sheldonas Whitehouse'as (Šeldonas Vaithausas).
Providenso meras B. Smiley sakė, kad miesto pareigūnai nemano, kad gyventojams būtina atšaukti su atostogomis susijusius planus savaitgalį ar visą savaitę.
„Per tas valandas, kurios praėjo nuo pirminio šaudymo, negavome jokios papildomos patikimos informacijos, kad šis asmuo kelia kokią nors konkrečią nuolatinę grėsmę“, – pridūrė B. Smiley.
Sekmadienį numatyti baigiamieji egzaminai buvo atidėti, pranešė universiteto pareigūnai.
„Užrakinkite duris, nutildykite telefonus“
Liudininkė Katie Sun (Keiti San) studentų laikraščiui „Brown Daily Herald“ sakė, kad mokėsi netoliese esančiame pastate, kai išgirdo šūvius. Ji nubėgo į savo bendrabutį, palikusi visus savo daiktus.
„Buvo iš tikrųjų gana baisu. Atrodė, kad šūviai sklido iš (...) ten, kur yra auditorijos“, – pasakojo ji.
Šaudymo metu pastate buvo suplanuoti du egzaminai, teigė universitetas.
Teisėsauga įtariamąjį apibūdino kaip juodai apsirengusį vyrą. Paskutinį kartą šaulys buvo pastebėtas išeinantis iš pastato, o ginklas nerastas, sakė pareigūnai.
„Siekdami surasti šį įtariamąjį, naudojame visus įmanomus išteklius. Vis dar galioja draudimas slėptis vietoje, todėl raginu žmones į tai žiūrėti labai rimtai. Prašome nesilankyti toje teritorijoje“, – teigė policijos viršininko pavaduotojas Timothy O'Hara (Timotis O'hara).
Browno universitetas paskelbė pranešimą apie pavojų 16 val. 22 min. vietos (23 val. 22 min. Lietuvos) laiku, pranešdamas apie „aktyvų šaulį netoli „Barus ir Holley Engineering“.
„Užrakinkite duris, nutildykite telefonus ir pasislėpkite iki tolesnio pranešimo“, – sakoma jame.
Į įvykio vietą atskubėjo teisėsaugos ir pirmosios pagalbos tarnybos, o vietos naujienų stotis WPRI pranešė apie „drabužius ir kraują ant šaligatvio“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) buvo informuotas apie šaudymą.
„Kaip tai baisu, – sakė jis. – Viskas, ką dabar galime padaryti, tai melstis už aukas.“
Browno universitete Providense, netoli Bostono, mokosi apie 11 tūkst. studentų.
Tai naujausias iš virtinės išpuolių švietimo įstaigose Jungtinėse Valstijose, kur bandymai apriboti šaunamųjų ginklų prieinamumą atsidūrė politinėje aklavietėje.
2007 metų balandžio 16 dieną Virdžinijos technikos universitete įvyko daugiausiai aukų pareikalavusios šaudynės JAV istorijoje, kai Pietų Korėjos studentas Seung-Hui Cho (Seung Hui Čo) nužudė 32 žmones ir dar 17 sužeidė, o paskui pats sau atėmė gyvybę.
Naujausi komentarai