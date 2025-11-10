Saudo Arabijos gydytojas, surengęs kruviną išpuolį Vokietijos kalėdinėje mugėje, stojo prieš teismą

50-metis psichiatras Talebas Jawadas al Abdulmohsenas (Talebas Džavadas Abdulmohsenas) buvo sulaikytas šalia apdaužyto automobilio po išpuolio pernai gruodžio 20 dieną Vokietijos rytuose esančiame Magdeburge.
Prokurorai teigia, kad įvykdyti išpuolį T. J. al Abdulmohseną – islamo kritiką ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų bei radikalių sąmokslo teorijų šalininką – pastūmėjo „nepasitenkinimas ir nusivylimas“.
Teigiama, kad per išpuolį, kuris pribloškė tautą likus kelioms dienoms iki Kalėdų, jis siekė „nužudyti kuo daugiau žmonių“.
Per išpuolį, kai vyras išsinuomotu BMW markės visureigiu rėžėsi į minią, žuvo devynmetis berniukas ir penkios moterys, kurių amžius buvo nuo 45 iki 75 metų.
Vėliau saugumo tarnyboms buvo užduodami nepatogūs klausimai, ar išpuolio buvo galima išvengti, atsižvelgiant į T. J. al Abdulmohseno radikalios retorikos ir smurtinių grasinimų istoriją.
Teismo procesas, kaip tikimasi, truks mažiausiai iki kovo. Įtariamajam pateikti šeši kaltinimai nužudymu ir 338 kaltinimai pasikėsinimu nužudyti.
Dėl didžiulio aukų ir liudytojų skaičiaus teismas vyks specialiai pastatytoje laikinojoje salėje, nes jokia Saksonijos-Anhalto žemės teismo salė negalėtų sutalpinti tiek žmonių.
T. J. al Abdulmohsenui, kuris sėdės neperšaunamoje kabinoje, gresia kalėjimas iki gyvos galvos, jei bus pripažintas kaltu.
Keli įspėjimai
T. J. al Abdulmohsenas pirmą kartą į Vokietiją atvyko 2006-aisiais, o po 10 metų jam buvo suteiktas pabėgėlio statusas.
Jis kartais aktyviai dalyvaudavo migrantų teisių gynimo kampanijose, taip pat buvo aktyvus socialinių tinklų vartotojas ir skelbdavo padrikus įrašus su kritika islamui, atkartodavo kraštutinių dešiniųjų sąmokslo teorijas.
Jis konfliktavo su kitais aktyvistais, kritikavo Vokietijos vyriausybę dėl tariamo bendrininkavimo vykdant šalies „islamizaciją“.
Pasak naujienų žurnalo „Der Spiegel“, jis dirbo psichiatru nuo 2020-ųjų, nors buvo abejonių dėl jo kompetencijos. Dėl šių abejonių kai kurie kolegos jį praminė „daktaru Google“.
Žurnalas taip pat pranešė, kad Saudo Arabijos pareigūnai bandė įspėti Vokietijos žvalgybą apie 2024-ųjų rugpjūtį socialiniuose tinkluose paskelbtą įrašą, kuriame T. J. al Abdulmohsenas svarstė apie ambasados užpuolimą Vokietijoje arba „atsitiktinį vokiečių žudymą“.
Tačiau T. J. al Abdulmohseno grasinimai dažnai nebūdavo vertinami rimtai, o jo keista ideologija, regis, prisidėjo prie to, kad jis praslydo pro antiteroristinių institucijų akis.
Išpuolio priežastis, atrodo, buvo teismo sprendimas, kuris buvo nepalankus T. J. al Abdulmohsenui civilinėje byloje prieš kitus pabėgėlių aktyvistus.
Teismo procese taip pat bus nagrinėjamas saugumo priemonių trūkumas mugėje, nors jos turėjo būti gerokai sustiprintos po kruvino 2016 metų džihadistų išpuolio Kalėdų mugėje Berlyne, kai sunkvežimis rėžėsi į minią.
Šiemet kai kurie miestai nusprendė nesilaikyti tradicijos rengti kalėdines muges – dėl išlaidų, skirtų kovos su terorizmu priemonėms.
Išpuolis Magdeburge buvo viena iš virtinės užsienio piliečių įvykdytų atakų, kurios Vokietijoje įžiebė diskusijas dėl imigracijos prieš vasarį įvykusius visuotinius rinkimus.
Šiuose rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) laimėjo rekordiškai daug balsų – 20 procentų.
Partija šiuo metu sparčiai populiarėja Saksonijos-Anhalto žemėje, kurios sostinė yra Magdeburgas, rodo apklausos. Stebėtojai teigia, kad kitąmet vyksiančiuose rinkimuose AfD turi realią galimybę pirmą kartą perimti šios žemės kontrolę.
Naujausi komentarai