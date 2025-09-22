Pranešimų apie didesnę žalą nėra. Pradžioje skelbta, kad žemės drebėjimo stiprumas buvo 4,6 balo, tačiau vėliau rodiklis kiek pakoreguotas.
San Franciską supurtė žemės drebėjimas
2025-09-22 15:34
San Francisko regione žmones išgąsdino žemės drebėjimas. JAV Geologijos tarnybos (USGS) duomenimis, požeminio smūgio stiprumas ankstų pirmadienio rytą (vietos laiku) siekė 4,3 balo. Epicentras buvo netoli Berklio miesto į rytus nuo San Francisko.
San Franciską supurtė žemės drebėjimas / Scanpix nuotr.
