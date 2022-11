Rusų kariai pradėjo didžiules atakas Dnipre su Irano bepiločiais orlaiviais

Pasak Dnipropetrovsko OVA vadovo Oleksijaus Rezničenkos, okupantai smogė logistikos įmonei. „Priešo smūgis sukėlė didelį gaisrą. Degė daugiau nei 3 tūkst. kv. m. Ugniagesiai jau sutramdė liepsnas. Įmonės sandėliai buvo sunaikinti“, – kalbėjo jis.

Keturi darbuotojai dėl sužalojimų paguldyti į ligoninę, trijų iš jų būklė – sunki. Ukrainos oro gynybos pajėgoms pavyko sunaikinti penkias prieš smūgius.

Be to, okupantai dar kartą apšaudė Nikopolio sritį. Laimė, aukų pavyko išvengti.

Rugpjūtį paaiškėjo, kad Iranas Rusijai pardavė 1000 savo dronų. Tačiau Irano valdžia tai neigė. Spalio viduryje vėl pranešta, kad Rusija iš Irano užsakė per 2000 šių dronų. Be to, kai kurios žiniasklaidos priemonės informuoja, kad Iranas planuoja siųsti į Rusiją balistines raketas „ Fateh-110“ ir „Zolfaghar“.

Spalio 18 d. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba pasiūlė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nutraukti diplomatinius santykius su Iranu.

Spalio 29 d. D. Kuleba pranešė, kad jam paskambino Irano užsienio reikalų ministras Abdollahianas. Per pokalbį. D. Kuleba pareikalavo, kad Iranas nedelsdamas sustabdytų ginklų srautą į Rusiją, kuris naudojamas civiliams žudyti ir Ukrainos infrastruktūrai sunaikinti.

Lapkričio 1 d. Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiasis žvalgybos direktoratas pranešė, kad lapkričio pradžioje Iranas planuoja į Rusijos Federaciją išsiųsti daugiau nei 200 kovinių bepiločių orlaivių „Shahed-136“, „Mohajer-6“ ir „Arash-2“.

Lapkričio 2 d. D. Kuleba pareiškė, kad Ukraina informavo Iraną apie balistinių raketų „žemė-žemė“ pardavimo Rusijai, kurios gali pataikyti 300 ir 700 kilometrų atstumu, pasekmes.