Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo du žmonės

Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas sakė, kad per Rusijos ataką žuvo vienas žmogus ir dar devyni, įskaitant vaiką, buvo sužeisti.
Pietinės Mykolajivo srities gubernatorius Vitalijus Kimas paskelbė, kad Rusijos kariai užpuolė ten esantį ūkį ir nužudė lauke dirbusį traktoriaus vairuotoją.
„Tai buvo tikslinis išpuolis prieš civilius gyventojus“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Kimas.
Viltys pasiekti paliaubas blėsta nuo tada, kai praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) surengė atskiras aukšto lygio derybas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu ir Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu.
Įtampa dar labiau išaugo, dviem NATO narėms, Lenkijai ir Rumunijai, apkaltinus Rusiją dronų paleidimu į jų oro erdvę, tariamai kaip atakų prieš Ukrainą dalį.
Dėl įtariamų įsiveržimų abi šalys pakelė naikintuvus į orą, o Lenkija uždarė sieną su Baltarusija, ištikima Maskvos sąjungininke. Tuo metu Minskas surengė karines pratybas kartu su Rusijos kariais.
Maskva atmetė kaltinimus, teigdama, kad nei Lenkija, nei Rumunija nepateikė įtikinamų įrodymų, jog dronai buvo rusiški, o pastarąjį incidentą pavadino Ukrainos provokacija.