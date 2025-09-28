Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo bent keturi žmonės

„Rusija surengė dar vieną masinę oro ataką prieš Ukrainos miestus, kai žmonės miegojo“, – socialiniame tinkle „X“ sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Sostinės karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka skelbė, kad, pirminiais duomenimis, žuvo trys žmonės, „įskaitant 12 metų mergaitę, kurią nužudė rusai“, bet po to, kai, anot jo, buvo rastas dar vienos aukos kūnas, žuvusiųjų skaičius buvo padidintas iki keturių.
Jis įspėjo, kad gelbėtojams tęsiant darbus gali būti aptikta ir daugiau žuvusiųjų.
Visoje Kyjivo srityje per Rusijos smūgius buvo sužeisti mažiausiai 27 žmonės, platformoje „Telegram“ pranešė regiono karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Pietrytinės Zaporožės srities gubernatorius sakė, kad Rusijos smūgiai ten sužeidė mažiausiai keturis žmones.
Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas apkaltino Maskvą vykdant „karą prieš civilius gyventojus“ ir paragino Kyjivo sąjungininkus Vakaruose imtis aktyvesnių veiksmų.
„Į šiuos veiksmus bus atsakas. Tačiau Vakarų ekonominiai smūgiai Rusijai taip pat turi būti stipresni“, – teigė A. Jermakas, o užsienio reikalų ministras A. Sybiha savo ruožtu rašė, kad „turime maksimaliai padidinti tolesnės eskalacijos kainą Rusijai“.
Lenkijos ginkluotosios pajėgos pranešė „X“, kad reaguodamos į Rusijos smūgius Ukrainoje savo oro erdvėje pakėlė naikintuvus ir įvedė aukštą parengtį antžeminėms oro gynybos sistemoms.
Šie veiksmai buvo prevencinio pobūdžio ir jais buvo siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir apsaugoti piliečius, ypač su Ukraina besiribojančiose teritorijose, teigė pajėgos.
Kelios Europos šalys pastarosiomis savaitėmis apkaltino Rusiją pažeidus jų oro erdvę, o NATO tai įvertino kaip savo pasirengimo ir ribų išbandymą.
Rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį kalbėdamas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje Niujorke grasino, kad „bet kokia agresija prieš mano šalį sulauks ryžtingo atsako“, reaguojant į įtariamus įsiveržimus į NATO oro erdvę.
Kyjivas ir Maskva šeštadienį taip pat pranešė, kad Rusijos okupuotoje Zaporižios atominėje elektrinėje – didžiausioje Europoje – jau keturias dienas netiekta elektra, neslopstant nuogąstavimams dėl branduolinės katastrofos pavojaus.