Rusijoje penktą dieną iš eilės fiksuotas rekordinis mirštamumas nuo COVID-19

Rusija šeštadienį paskelbė per pastarąją parą patvirtinusi 697 COVID-19 pacientų mirtį ir penktą dieną iš eilės užfiksavusį rekordinį mirštamumą nuo koronavirusinės infekcijos, šalyje sparčiai plintant šio užkrato delta atmainai.

Be to, per parą taip pat patvirtinti 24 439 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai – daugiausiai nuo sausio vidurio, kai Rusijoje baigėsi antrosios pandemijos bangos pikas.

Kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenimis, taip pat buvo užfiksuoti nauji COVID-19 pacientų paros mirštamumo rekordai Maskvoje ir Sankt Peterburge. Sostinėje ši liga pareikalavo 116, o antrame pagal dydį šalies mieste – 110 užsikrėtusiųjų gyvybių.

Ankstesnę dieną šalyje buvo skelbta apie nustatytus 23 218 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų ir 679 anksčiau užsikrėtusių žmonių mirtį.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje patvirtinti iš viso 5 585 799 koronavirusinės infekcijos atvejai ir mirė 137 262 užsikrėtusių žmonių. Dar 5 053 417 COVID-19 persirgusių žmonių pasveiko.

Koronaviruso epidemija Rusijoje stiprėjo nuo birželio vidurio, daugeliui gyventojų vengiant skiepytis ir nuogąstaujant dėl šalyje sukurtų vakcinų saugumo.

Iki šiol 146 mln. gyventojų turinčioje šalyje nuo COVID-19 paskiepyta tik 16 proc. žmonių.

Maskva ketvirtadienį pradėjo siūlyti trečią vakcinos dozę žmonėms, kurie antrąją dozę gavo anksčiau kaip prieš šešis mėnesius. Tokiu būdu tikimasi sustiprinti organizmo imuninę apsaugą nuo naujų koronaviruso variantų.

Prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį paragino šalies žmones „klausyti ekspertų“, o ne sąmokslo teorijų apie virusą ir vakcinas. Visgi Kremliaus vadovas sakė nepritariantis siūlymams padaryti skiepijimą nuo COVID-19 privalomą visoje šalyje.

Vyriausybė taip pat atmetė galimybę įvesti šalies mastu griežtą karantiną, nors pripažino, kad nepavyks pasiekti užsibrėžto tikslo – iki rugpjūčio paskiepyti 60 proc. šalies gyventojų.

Rusija pagal oficialų mirčių skaičių užima pirmą vietą Europoje. Tačiau pareigūnai kaltinami, kad skelbia ne visus mirties nuo COVID-19 atvejus ir įskaičiuoja tik tuos atvejus, kai po skrodimo koronavirusinė infekcija patvirtinama pagrindine mirties priežastimi.

Rusijos statistikos agentūra „Rosstat“ balandžio pabaigoje nurodė, kad taikant platesnę su koronavirusu siejamų mirčių apibrėžtį, nuo pandemijos pradžios šalyje nuo šios infekcijos mirė mažiausiai 270 tūkst. žmonių.