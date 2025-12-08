Rusijoje nuteisti 4 kariai už prokremliško amerikiečio nužudymą

Maskva retai baudžia savo karius už Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus, o savo šalyje vaizduoja juos kaip nacionalinius didvyrius.
Teismas Rusijos kontroliuojamoje Ukrainos rytinėje Donecko srityje pripažino karius kaltais dėl 64-erių Russello Bentley (Raselo Bentlio) mirtino sumušimo 2024-ųjų balandį, kai šie jį per klaidą palaikė JAV diversantu.
R. Bentley, žinomas pravarde Teksasas, buvo vietinė įžymybė Donecko mieste, kur gyveno, o jo dingimas sukėlė pasipiktinimą.
Komunistu pasiskelbęs R. Bentley dažnai socialiniuose tinkluose skelbdavo įrašus, kuriuose remdavo Maskvos karą Ukrainoje, kūrė turinį Rusijos valstybinei žiniasklaidai ir nuo 2014-ųjų kovojo prorusiškų separatistų gretose.
Du kariai – majoras Vitalijus Vansiatskis ir leitenantas Andrejus Jordanovas – buvo nuteisti 12 metų kalėti pataisos kolonijoje ir neteko karinių laipsnių. Seržantui Vladislavui Agalcevui skirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė, o kitam kariui – 1,5 metų įkalinimas už „nusikaltimų slėpimą“.
Teismas pareiškė, kad kariai nepažinojo R. Bentley ir sulaikė jį, kai šis ruošėsi filmuoti Ukrainos smūgio pasekmes, manydami, kad jis yra šnipas.
Pranešime teigiama, kad kariai „pranešė savo karinio dalinio vadovybei radę diversantą“, o tada įsodino jį į automobilį su maišu ant galvos, jį „mušė ir kankino“, kad „išgautų prisipažinimą“, ir galiausiai nužudė.
Tada jie įdėjo jo kūną į bagažinę ir susprogdino automobilį, pranešė teismas.
Kyjivas ir tarptautinės žmogaus teisių grupės jau seniai kaltina Rusijos karius Ukrainoje kankinant belaisvius.
Jaunystėje JAV kariuomenėje tarnavęs R. Bentley turėjo Rusijos pilietybę ir save pristatydavo kaip vienintelį amerikietį, kovojantį už Maskvą.
2022 -aisiais žurnalui „Newsweek“ jis sakė, kad kelis kartus jį nuo mirties „skyrė kelios sekundės ar coliai“, bet pridūrė: „Tikiu angelais sargais, nes man čia pasisekė.“
(be temos)