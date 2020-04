Rusijoje nuo COVID-19 mirus dar 24 žmonėms aukų skaičius pasiekė 130

„Per parą mirė 24 koronavirusu užsikrėtę pacientai“, – rašoma štabo pranešime. Nurodoma, kad 14 šių mirties atvejų nustatyti Maskvoje.

„Per visą [epidemijos] laikotarpį Rusijoje mirė 130 žmonių“, – nurodoma pranešime.

Be to, per pastarąją parą Rusijoje užfiksuota per 2,1 tūkst. naujų susirgimo COVID-19 atvejų, o bendras diagnozių skaičius šalyje padidėjo iki 15,7 tūkst., informavo štabas.

„Per pastarąją parą Rusijos 52 regionuose patvirtinti 2 186 koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų“, – pažymima pranešime.

Remiantis juo, 1 306 šių atvejų užregistruoti sostinėje – taigi, bendras infekuotųjų skaičius mieste padidėjo iki 10 150.

Dar 278 atvejai nustatyti Maskvos srityje, o 69 – Sankt Peterburge.

„Rusijoje iš viso užregistruoti 15 770 (plius 16,1 proc.) užsikrėtimo koronavirusu atvejų 82 regionuose“, – nurodė darbo grupė.

„Per pastarąją parą išrašyti 246 pasveikę žmonės. Per visą laikotarpį Rusijoje buvo išrašytas 1 291 žmogus“, – pridūrė ji.