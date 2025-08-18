Per protestus Izraelyje sulaikyta daigiau kaip 30 žmonių

Demonstrantai blokavo daug kelių, įskaitant pagrindinį greitkelį Tel Avive. Jeruzalėje ir Tel Avive nedirbo daug parduotuvių. Žmonės laikė rankose mėlynai baltas Izraelio nacionalines vėliavas bei geltonas vėliavas, simbolizuojančias solidarumą su įkaitais.
Demonstrantai reikalavo nutraukti Gazos karą ir nedelsiant paleisti „Hamas“ įkaitus. Be to, jie ragino Izraelio vyriausybę atšaukti savo sprendimą užimti Gazos miestą ir kitas teritorijas Gazos Ruože. Policijos duomenimis, buvo sulaikyta daugiau kaip 30 žmonių. Jeruzalėje prieš demonstrantus buvo panaudotos vandens patrankos.
Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio finansų ministras Bezalelis Smotrichas tinkle „X“ pavadino protesto akcijas „bloga ir kenksminga kampanija, kuri naudinga „Hamas“.
Dešimtys žmonių susirinko prie Izraelio premjero Benjamino Netanyahu rezidencijos ir ragino jį nutraukti karą bei „grąžinti visus (įkaitus)“. B. Netanyahu pasmerkė protestus. Jis kaltino demonstrantus „ne tik sustiprinant „Hamas“ poziciją ir vilkinant mūsų įkaitų paleidimą, bet ir užtikrinant, kad spalio 7 d. (2023 m.) žiaurumai pasikartos“.
Vyriausybė ketina ateinančiomis savaitėmis išplėsti pražūtingą karą. „Hamas“ kontroliuojamos Sveikatos ministerijos duomenimis, karas jau pražudė apie 62 000 palestiniečių. JT šiuos skaičius vadina realistiškais.
Netiesioginės Izraelio ir „Hamas“ derybos dėl karo užbaigimo ir įkaitų paleidimo rezultatų nedavė. „Hamas“ savo rankose dar laiko 50 įkaitų, tačiau, Izraelio kariuomenės vertinimu, gyvų yra tik 20.
