Prie Kenijos sudužo nedidelis lėktuvas: žuvo visi juo skridę žmonės

Tarp keleivių – europiečiai
2025-10-28 13:34
BNS inf.

Prie Kenijos pakrantės antradienį sudužus nedideliam lėktuvui žuvo visi vienuolika juo skridusių žmonių, tarp kurių buvo užsieniečių, pranešė oro linijų bendrovė. 

„Deja, išgyvenusiųjų nėra“, – pareiškime, remdamasis preliminaria informacija, teigė oro linijų bendrovės „Mombasa Air Safari“ pirmininkas Johnas Cleave'as (Džonas Klivas).

Jis pridūrė, kad tarp keleivių buvo aštuoni vengrai, du vokiečiai ir kapitonas iš Kenijos.

Anksčiau pranešta, kad lėktuvas skrido į Masai Maros nacionalinį rezervatą.

Pareigūnai nurodė, kad nelaimingas atsitikimas nutiko kalnuotoje ir miškingoje vietovėje, maždaug už 40 km nuo aerodromo.

Masai Maros nacionalinis rezervatas yra viena populiariausių turistų lankomų vietų Kenijoje.

