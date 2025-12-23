Prie JAV krantų sudužo Meksikos karinio jūrų laivyno lėktuvas

Meksikos karinio jūrų laivyno sekretoriatas išplatintame pareiškime nurodė, kad humanitarinę misiją vykdžiusiu lėktuvu skrido aštuoni žmonės.
Agentūros duomenimis, du asmenys katastrofą išgyveno, o penki žuvo, tad aukų skaičius padidėjo nuo anksčiau skelbtų dviejų.
Sekretoriatas pridūrė, kad vienas įgulos narys vis dar laikomas dingusiu be žinios, nepaisant JAV pakrančių sargybos vykdomų paieškos pastangų.
Nelaimė įvyko orlaiviui artėjant prie Teksase esančio Galvestono.
Ši specializuota medicininio transportavimo misija buvo koordinuojama kartu su Meksikos fondu, kuris rūpinasi sunkius nudegimus patyrusiais vaikais.
Skrydžių stebėjimo svetainės „Flight Radar“ duomenimis, lėktuvas pakilo iš Meridos Meksikos Jukatano valstijoje 18 val. 46 min. Grinvičo (20 val. 46 min. Lietuvos) laiku, o paskutinį kartą pastebėtas 21 val. 1 min. Grinvičo (23 val. 1 min. Lietuvos) laiku virš Galvestono įlankos, netoli Scholeso (Skoulzo) tarptautinio oro uosto.
Naujausi komentarai