Protu nesuvokiama sėkmė: laimėjo beveik 1,8 milijardo aukso puodą

Degalinės parduotuvė Teksase sulaukė netikėtos žinios. Čia parduotas bilietas laimėjo loterijos „Powerball“ aukso puodą.
„Tai protu nesuvokiama, mes to nesitikėjome. Esame visiškai nauja parduotuvė. Atsidarėme šių metų vasario pabaigoje ir, žinote, niekas niekada negalvoja – mano parduotuvė laimės didįjį prizą, bet tai ėmė ir nutiko“, – kalbėjo parduotuvės vadybininkė Melanie Carter.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Laimėtojas iš Teksaso beveik 1,8 milijardo dolerių prizą pasidalins su kitu laimėtoju iš Misūrio valstijos.
„Visi buvome šokiruoti. Aš iš tikrųjų sužinojau, gavusi žinutę iš mūsų kasininkų apie pusę šešių ryto. Nuėjau miegoti dar prieš prasidedant loterijai ir pabudau su beprotiškomis naujienomis“, – šnekėjo parduotuvės vadybininkė.
Šis prizas – antras pagal dydį Amerikos istorijoje. Šansas laimėti šį aukso puodą buvo vienas iš 292 milijonų. Bilieto kaina – vos 2 doleriai.
Parduotuvės vadybininkė, paklausta, ar žaidžia „Powerball“, atsakė: „Taip, žaidžiu, labai mėgstu loterijas.“
Laimėtojai gali pasirinkti pasiimti po daugiau nei 400 milijonų dolerių iš karto arba po beveik 900 milijonų dalimis per 29 metus.
