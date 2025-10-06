Prarado kontrolę: po loterijoje laimėto milijono – siaubinga patirtis

Krautuvo vairuotojas liepą pastebėjo, kaip jo banko likutis iš 12,40 svarų pasikeitė į 1,000,012.40 svarų (daugiau nei 1,1 mln. eurų), kai jis nusipirko penkis nutrinamus loterijos bilietus po 5 svarus iš mažos parduotuvės netoli Noridžo.
„Kai pamačiau 1 mln., nežinojau, ką daryti su savimi, todėl, net nepagalvojęs, įkišau loterijos bilietą į daiktadėžę“, – pasakojo 39-erių A. Lopezas. „Visada galvojau, kad rėksiu, jei kada nors laimėsiu didelę sumą, bet kai tai iš tikrųjų įvyko, apstulbau ir visiškai nutilau!“
„Net savo svajonėse negalvojau, kad tai nutiks man, jaučiuosi toks palaimintas“, – tęsė jis. „Aš nusistačiau biudžetą linksmybėms, fondą, skirtą nudžiuginti mylimus žmones, o likusią dalį taupau ateičiai.“
Tačiau A. Lopezui net nespėjus susivokti, tai, kas prasidėjo nuo dovanų šeimai, apie kurias jie visada svajojo – įskaitant naujus „Range Rover“ automobilius jam ir jo mamai, taip pat šeimos kelionę į Barbadosą – virto išlaidavimo maratonu ir nesibaigiančiu „šventimu pastaruosius tris mėnesius“.
„Aš mečiau darbą, nors neturėjau to daryti“, – prisipažino A. Lopezas BBC duotame interviu. „Praradau savo gyvenimo ir kasdienio gyvenimo struktūrą... tai buvo visiškas atitrūkimas nuo gyvenimo, kurį gyvenau.“
Siekdamas pabloginti situaciją, A. Lopezas atsidūrė ligoninėje su dvipuse plaučių embolija (angl. bilateral pulmonary embolism), po to, kai jam susiformavo kraujo krešulys kojoje, kuris vėliau išplito į plaučius.
„Tai leido man gyventi gyvenimą, kokio niekada negyvenau, bet manau, kad pasirinkau neteisingą kelią“, – apie prabangų gyvenimo būdą, į kurį jis įsitraukė, sakė A. Lopezas. „Tai buvo malonu, kol mano sveikata netapo problema.“
Jis tęsė: „Negalėjau vaikščioti, negalėjau kvėpuoti. Paskambinau greitajai pagalbai, buvau išvežtas iš savo namų greitosios pagalbos automobiliu, o didžiausias mano gyvenimą keičiantis dalykas buvo gulėjimas toje greitojoje ir sirenų girdėjimas.“
Praleidęs daugiau nei aštuonias dienas Norfolko ir Noridžo universitetinėje ligoninėje, A. Lopezas nusprendė, kad pastarasis sveikatos išgąstis buvo labai reikalingas „paskatinimas prabusti“, kuris jį paskatino pirmenybę teikti savo sveikatai ir atkurti normalią rutiną.
„Tai tiesiog verčia pažvelgti į abi gyvenimo puses, nes nesvarbu, ar turite milijoną, 100 mln., milijardą, trilijoną – kai esate greitosios pagalbos automobilyje, niekas iš to neturi reikšmės.“
