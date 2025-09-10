Prancūzijoje per protestuotojų susirėmimus su policija sulaikyta 200 žmonių

Vidaus reikalų ministras paskelbė apie beveik 200 sulaikymų per pirmąsias nacionalinio masto protestų dienos valandas.
Internete prasidėjęs protestų judėjimas, kuris skelbė, kad „blokuos viską“, sukėlė plataus masto neramumus, nepaisant 80 tūkst. dislokuotų policijos pareigūnų, kurie išardė barikadas ir greitai sulaikė pažeidėjus.
Vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau pranešė, kad Prancūzijos vakaruose esančiame Rene buvo padegtas autobusas, o dėl apgadintos elektros linijos šalies pietvakariuose užblokuotas traukinių eismas. Jis teigė, kad protestuotojai bandė sukurti „sukilimo atmosferą“.
Protestuotojai trečiadienio rytą Paryžiuje padeginėjo šiukšliadėžes ir susirėmė su policija.
Dėl E. Macrono valdymo ir taupymo politikos įniršę protestuotojai planuoja sutrikdyti veiklą visoje šalyje.
Paryžiaus policijos prefektūra pranešė, kad iki 9 val. ryto vietos (10 val. Lietuvos) laiku jau buvo sulaikyti 75 žmonės. Tikėtina, kad demonstracijos ir streikai tęsis visą dieną.
Prieš dvi dienas Francois Bayrou pralaimėjo parlamento balsavimą dėl pasitikėjimo ir buvo nušalintas nuo ministro pirmininko pareigų.
Jį pakeitė gynybos ministras Sebastienas Lecornu. Tai paskatino tūkstančius protestuotojų atsiliepti į raginimus internete sutrikdyti šalies tvarką.
Antivyriausybinė kampanija, pavadinta „Blokuokime viską“ (pranc. „Bloquons tout“) vasarą įgavo pagreitį socialiniuose tinkluose ir užšifruotuose pokalbiuose.
Raginimas rengti blokadas, streikus, demonstracijas ir kitus protesto veiksmus pasirodė tuo metu, kai E. Macronas – vienas iš pagrindinių šio judėjimo taikinių – per 12 mėnesių paskyrė jau ketvirtąjį ministrą pirmininką.
Šis judėjimas, kuris išplito kaip virusas ir neturi aiškaus lyderio, kelia įvairius reikalavimus – daugelis jų susiję su ginčytinais taupymo planais, kuriuos F. Bayrou rėmė iki pat darbo premjero poste pabaigos, – taip pat su skundais dėl nelygybės.
Trečiadienį internete pasirodę kvietimai streikuoti ir rengti kitokias protesto formas buvo lydimi raginimų vengti smurto.
Kampanijos „Blokuokime viską“ spontaniškumas primena „geltonųjų liemenių“ protestų judėjimą, kuris kilo per pirmąją E. Macrono kadenciją.
Ryškias liemenes dėvintys demonstrantai pradėjo maištą nuo žiedinių sankryžų blokavimo visoje šalyje, protestuodami prieš būsimą degalų brangimą.
Protestai dėl ekonominės neteisybės ir E. Macrono vadovavimo stiliaus greitai išplito tarp žmonių, nepaisant jų politinių, regioninių, socialinių ir kartų skirtumų.
