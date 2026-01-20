Trumpas vėl užsimena apie Kanados kontrolę

Vienoje socialiniuose tinkluose paskelbtoje nuotraukoje D. Trumpas pavaizduotas Ovaliajame kabinete, kur susitinka su Europos lyderiais, šalia stovi prezentacijų lenta su Vakarų pusrutulio žemėlapiu, kuriame JAV, Venesuela, Grenlandija ir Kanada nuspalvintos raudonai, baltai ir mėlynai – JAV vėliavos spalvomis.
D. Trumpas ne kartą iškėlė idėją, kad Kanada turėtų pereiti JAV kontrolėn, kartais užsimindamas, kad kaimyninė šalis turėtų tapti Amerikos „51-ąja valstija“, tokiais savo komentarais sukeldamas kanadiečių pasipiktinimą.
Originalioje nuotraukoje, panaudotoje kuriant šį redaguotą vaizdą, įamžintas rugpjūčio mėnesį Ovaliajame kabinete įvykęs D. Trumpo susitikimas su Europos lyderiais, kurio metu buvo aptariamos pastangos išspręsti karą Ukrainoje. Tarp tuomet susirinkusiųjų buvo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni.
Antrajame antradienį paskelbtame paveikslėlyje D. Trumpas vaizduojamas Grenlandijoje keliantis JAV vėliavą, o šalia jo stovi viceprezidentas J. D. Vance‘as ir valstybės sekretorius Marco Rubio. Pirmame plane matomas užrašas „Grenlandija: JAV teritorija, įkurta 2026 m.“
Anksti ryte savo platformoje „Truth Social“ paskelbtuose įrašuose D. Trumpas pakartojo savo reikalavimą, kad Jungtinės Valstijos turi perimti Danijai priklausančios Grenlandijos kontrolę, pareikšdamas, kad ši Arkties sala yra „būtina“ pasaulio saugumui užtikrinti.
„Kelio atgal nėra – dėl to visi sutinka!“ – rašė jis.
D. Trumpas savo norą stiprinti kontrolę Vakarų pusrutulyje vadina terminu „Donroe doktrina“ – jo ir buvusio JAV prezidento Jameso Monroe vardų samplaika.
Po to, kai sausio 3 d. Karakase buvo įvykdyta karinė operacija, kurios metu JAV pajėgos suėmė ir išsivežė prezidentą Nicolą Maduro, D. Trumpas pareiškė, kad Venesuelą dabar „valdo“ Jungtinės Valstijos. Anot jo, Vašingtonas dabar „neribotą laiką“ kontroliuos prekybą šios šalies nafta.
