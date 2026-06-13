Po neramumų Belfaste tūkstančiai žmonių susirinko į mitingą prieš rasizmą

Protestuotojai nešė plakatus su šūkiais, tokiais kaip „Neapykanta yra vienintelė grėsmė mūsų gatvėms“ ir „Belfastas prieš rasizmą“.
Miestą dvi naktis krėtė neramumai po to, kai socialiniuose tinkluose išplito pirmadienį surengto užpuolimo vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip vyras sėdi ant kito gatvėje gulinčio asmens ir pjausto jį peiliu.
Trečiadienį į teismą buvo atvesdintas sudanietis, kaltinamas bandymu nužudyti Stepheną Ogilvie (Stiveną Ogilvį), kuris tebėra ligoninėje.
63-ejų metų protestuotoja Hilary Hunter (Hilari Hanter) naujienų agentūrai AFP sakė atėjusi į mitingą, nes jai „tiesiog bjauru dėl to, kas vyksta mūsų gražioje šalyje“.
„Visi čia susirinko tik tam, kad parodytų, jog tie žmonės (...), sukeliantys visas tas problemas, nekalba mūsų vardu“, – sakė ji mitinge, kurį surengė grupė „Unite Against Racism“ („Susivienykime prieš rasizmą“).
Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybės Šiaurės Airijos reikalų ministras Hilary Bennas (Hilaris Benas) ketvirtadienį sakė, kad riaušės sukėlė baimę, nes kai kurie žmonės buvo „bauginami“, o „kaukėti chuliganai varė juos iš namų dėl jų odos spalvos“.
Jis sakė, kad buvo gauta pranešimų apie žmones, kurių automobiliai, jiems vykstant į darbą, buvo stabdomi, o jų buvo klausiama apie jų tautybę.
H. Bennas pabrėžė, kad tai yra „visiškai nepriimtina“.
Pagrindinės Šiaurės Airijos nacionalistinės partijos SDLP atstovas vietos taryboje sakė, kad žmonės šeštadienį susirinko parodyti, jog yra „pasibaisėję rasistiniu smurtu“.
Jis sakė, kad organizacijos visame mieste nenuilstamai dirbo, kad surastų naujus būstus žmonėms, kurie dabar yra „per daug išsigandę“, kad galėtų grįžti į savo namus.
Imigracija yra itin opi tema tiek JK, tiek Airijoje, ir ji prisidėjo prie kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“, kuriai vadovauja Nigelas Farage'as (Naidželas Faradžas), iškilimo.
Pastaraisiais metais abiejose šalyse dažnai vyksta protestai prieš imigraciją; kai kuriuose iš jų prasiveržia smurtas.
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