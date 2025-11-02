 Po išpuolio į Londoną važiavusiame traukinyje, policija tik vieną vyrą laiko įtariamuoju

2025-11-02 22:05
Viljama Sudikienė (AFP)

Britų policija sekmadienį pranešė, kad dabar įtariamuoju dėl išpuolio į Londoną važiavusiame traukinyje panaudojant peilį laiko tik vieną iš dviejų suimtų vyrų. 

Po išpuolio į Londoną važiavusiame traukinyje, policija tik vieną vyrą laiko įtariamuoju

„Išpuolį traukinyje tiriantys detektyvai šį vakarą gali patvirtinti, kad suimtas 32 metų vyras dabar laikomas vieninteliu įtariamuoju“, – sakoma Didžiosios Britanijos transporto policijos pranešime.

Jis tebėra policijos areštinėje pagal įtarimus pasikėsinimu nužudyti, sakoma pranešime ir priduriama, kad jis yra iš Piterboro, kur įlipo į traukinį.

„35 metų vyras iš Londono, taip pat suimtas įvykio vietoje, buvo paleistas be jokių tolesnių veiksmų“, – sakoma pranešime.

Policija šeštadienio vakarą apie 19.40 val. gavo pranešimą apie įvykį traukinyje, važiavusiame paprastai judriu maršrutu iš Donkasterio miesto šiaurės rytų Anglijoje į Londono „King's Cross“ stotį. Iš pradžių į ligoninę buvo nuvežta dešimt žmonių, penki sužeistieji jau išrašyti.

Vieno iš sužeistųjų – traukinyje buvusio geležinkelio darbuotojo, mėginusio sustabdyti užpuoliką – būklė tebėra pavojinga gyvybei. „Detektyvai peržiūrėjo traukinio vaizdo stebėjimo kamerų įrašus ir tapo akivaizdu, kad jo veiksmai buvo didvyriški, neabejotinai išgelbėję daugelio žmonių gyvybes“, – teigė policija.

„Mūsų tyrimas vyksta sparčiai ir esame įsitikinę, kad neieškome jokių kitų asmenų, susijusių su incidentu“, – pareiškė policijos viršininko pavaduotojas Stuartas Cundy.

