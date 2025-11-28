Pietų Tailande per potvynius žuvo mažiausiai 145 žmonės

Šią savaitę pietinę Tailando dalį, ypač Hat Yai rajoną netoli sienos su Malaizija, nusiaubė niokojantys potvyniai.
„Bendras mirčių skaičius pietinėse provincijose yra 145“, iš kurių 110 – Songkhla provincijoje, spaudos konferencijoje pranešė vyriausybės atstovas Siripongas Angkasakulkiatas, atnaujindamas ankstesnius skaičius.
Buvo užtvindytos didelės teritorijos, gyventojai buvo priversti ieškoti prieglobsčio ant stogų, o vietos ligoninė paskelbė, kad jos morgas yra visiškai užpildytas.
Pagalbos nukentėjusiems nuo potvynių operacijų centro direktorius Paradornas Prissananantakulas sakė: „Dabar pereisime prie atstatymo etapo ir stengsimės kuo greičiau atkurti miestuose normalią padėtį.“
Daugiau kaip 14 tūkst. žmonių buvo evakuoti iš nukentėjusių vietovių, pranešė vyriausybė.
Naujausi komentarai