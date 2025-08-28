PerRusijos išpuolį prieš Kyjivą žuvo mažiausiai aštuoni žmonės

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad naktį miestą supurtė galingi sprogimai, nušvietę dangų ir palikę dūmų stulpą.
Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pranešė, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki aštuonių.
„Dar vienas didžiulis išpuolis prieš mūsų miestus ir bendruomenes. Vėl žudoma“, – parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“.
Vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka anksčiau skelbė, kad patvirtinta keturių žmonių žūtis. Taip pat yra maždaug 45 sužeistieji. Tačiau gelbėtojai tebedirba, ir manoma, kad aukų skaičius dar gali augti.
Du iš žuvusiųjų – vaikai, o dar mažiausiai penki nepilnamečiai buvo sužeisti, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
V. Zelenskis pareiškė, kad mirtinas Rusijos raketų smūgis Ukrainos sostinei rodo, kad Maskva nesuinteresuota „tikra diplomatija“.
„Rusija renkasi balistiką, o ne derybų stalą. Ji renkasi tęsti žudymą, o ne karo pabaigą“, – socialiniuose tinkluose rašė prezidentas.
Jis pridūrė, kad Ukraina tikisi reakcijos iš pasaulio, įskaitant naujas sankcijas, ir konkrečiai paragino Rusijos sąjungininkę Kiniją bei Europos Sąjungos (ES) narę Vengriją užimti griežtą poziciją.
„Visi terminai jau sulaužyti, dešimtys diplomatinių galimybių sugadintos“, – sakė V. Zelenskis.
Raketos ir dronai
Išpuolis įvyko Maskvai ir Kyjivas apsikeitus kaltinimais dėl susidariusios aklavietės diplomatinėse pastangose siekti taikos susitarimo, kurioms vadovauja JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
AFP žurnalistas Kyjive pranešė, kad buvo matyti, kaip oro gynyba bandė perimti dronus virš miesto centro. Atrodo, kad bent viena raketa buvo numušta.
Ataka palietė mažiausiai 20 vietų septyniuose Kyjivo rajonuose. Buvo apgadinta beveik 100 pastatų, išdaužta tūkstančiai langų, sakė T. Tkačenka.
Jis teigė, kad Maskva iš skirtingų krypčių leido raketas, taip pat Irano sukurtus dronus „Shahed“, kad sistemingai taikytųsi į gyvenamuosius pastatus.
Maždaug 100 žmonių slėpėsi vienoje metro stotyje, kai kurie gulėjo miegmaišiuose, kiti laikė ir ramino savo augintinius.
Meras Vitalijus Klyčko naujausius Rusijos smūgius pavadino masiniu išpuoliu, kuris padarė žalos penkiuose sostinės rajonuose.
Meras pranešė, kad Darnyckio rajone sugriuvo penkių aukštų pastatas, o sostinės centre nukentėjo prekybos centras.
Ukrainos pareigūnai ketvirtadienį taip pat pranešė apie Rusijos smūgį pietrytiniame Zaporižios regione.
Ukrainos nacionalinis geležinkelių operatorius „Ukrzaliznycia“ pranešė apie Vinycios ir Kyjivo regionuose padarytą žalą jo infrastruktūrai, dėl ko traukiniai vėluoja ir prireikė naudotis alternatyviais maršrutais.
Liepos 31-ąją Kyjive įvyko vienas iš didžiausių išpuolių per daugiau nei trejus metus trunkantį karą, per kurį žuvo daugiau nei 30 žmonių, įskaitant penkis vaikus.
Gaisras Rusijoje
Rusijos valdžia savo ruožtu pranešė, kad per naktį sunaikino daugiau nei 100 Ukrainos dronų. Viena ataka sukėlė gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Krasnodaro srityje, tačiau, pasak vietos pareigūnų, aukų nebuvo.
Pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgos stiprina savo pozicijas Ukrainoje, nors diplomatinės pastangos suintensyvėjo.
Šį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, o po to susitiko su savo Ukrainos kolega Volodymyru Zelenskiu ir Europos sąjungininkais.
Tačiau nuo to laiko pažangos beveik nepadaryta.
Prieš sudarydama bet kokį taikos susitarimą, Ukraina nori Vakarų saugumo garantijų, kurios atgrasytų Rusiją nuo bet kokių išpuolių.
Maskva Kyjivo reikalavimus vadina nerealiais ir ypač prieštarauja Vakarų taikos palaikymo pajėgų dislokavimo Ukrainoje idėjai.
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad jo administracijos nariai penktadienį Niujorke susitiks su JAV pareigūnais.
Ukrainos lyderis teigė matantis „labai arogantiškus ir neigiamus signalus iš Maskvos dėl derybų“, ragindamas daryti papildomą spaudimą, kad „priverstų Rusiją imtis realių žingsnių“.
Šią savaitę D. Trumpas piktinosi tuo, kad V. Putinas vilkina su atsakymu į Amerikos pasiūlymą dėl tiesioginių taikos derybų su V. Zelenskiu. JAV lyderis penktadienį pareiškė, kad tikisi per dvi savaites nuspręsti dėl tolesnių veiksmų, jei tiesioginės derybos nebus suplanuotos.