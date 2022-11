O. Arestovičius: Rusijos kariuomenė ruošiasi naujam masiniam apšaudymui

Pasak Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjio Oleksijaus Arestovičiaus, Rusija turi tik 13 proc. „Iskander“, apie 45 proc. aviacijos bombų „Kh-101“, „Kh-55“ ir 35 proc. „Kalibrov“.

Jis pabrėžė, kad į valdžią nusitaikyti nepavyks. O. Arestovičiaus teigimu, net NATO kariai 1999 metais, turėdami aiškų ginkluotės pranašumą, negalėjo sužlugdyti Jugoslavijos pramonės.

„Atkreipkite dėmesį, kad rusų kariai nusitaikė į šiluminę elektrinę, antrą kartą – atakavo hidroelektrinių kaskadas, bet ir vėl nesėkmingai. Kitas smūgis – kažkur į branduolinės pramonės objektus, veikiau pastotes“, – vardijo jis.

Rusijos kariuomenė nevykdo V. Putino strategijos taip, kaip planavo, todėl Ukrainai lieka laiko telkti atsargas. O. Arestovičiaus nuomone, prieš prasidedant G-20 viršūnių susitikimui, rusų kariai surengs didžiulius smūgius Ukrainos kritinei infrastruktūrai.

„Jų tikslas sumažinti mūsų energetikos sektorių. Ar jaučiate, kokia silpna ši strategija? Jie net negali sužlugdyti mūsų energetikos sistemos. Jie turi tiek mažai išteklių, kad yra priversti tai derinti. Tai – kelias į niekur ir, mano nuomone, jis tęsis iki G-20 viršūnių susitikimo lapkričio 15-16 dienomis“, – spėjo O. Arestovičius.

Pasak jo, rusų kariai paleidžia 300 milijonų raketų, iš kurių 270 milijonų yra numušamos. „Taip, jie pataikė į elektros sistemą. Taip, mes sėdėjome be elektros šešias valandas. Jei dar nutaikys 7-10 salvių – mes aštuonias valandas sėdėsime be elektros, bet visai be šviesos neliksime, o jie bus dar piktesni“, – kalbėjo jis.

Kaip anksčiau rašė UNIAN, Rusijos kariuomenė sistemingai raketomis smogė Ukrainos energetikos objektams. Dėl to buvo sunaikintos trečdalis elektrinių, rimtai pažeista apie 40 proc. siaubiamos šalies energetikos infrastruktūros.

Ukrainoje prasidėjo elektros energijos tiekimo sutrikimai. Valdžios institucijos jau susitarė dėl įrangos, skirtos energetikos tiekimo atkūrimui su dvylika šalių.