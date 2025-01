Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 650 okupantų rusų

O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2025 metų sausio 24 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 828 470 kareivių.

Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 9 859 tankų (+7), 20 545 šarvuotųjų kovos mašinų (+37), 22 309 artilerijos sistemų (+14), 1 263 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 1 050 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 331 sraigtasparnio (+0), 23 213 dronų (+51), 3 053 kruizinių raketų (+2), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 35 071 automobilio (+79), 3 715 specialiosios technikos vienetų (+0).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.