Nutraukti JAV diplomatiniai kontaktai su Iranu

Anoniminis aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė, kad buvo nutraukti diplomatiniai ryšiai tarp Irano užsienio reikalų ministro Abbaso Araghchi ir JAV specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo.
Ši žinia paskelbta JAV prezidentui Donaldui Trumpui vis garsiau grasinant imtis karinių veiksmų, o Iranui griežtinant represijas prieš protestuotojus po dviejų savaičių kruvinų demonstracijų.
Teheranas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų prieš JAV karines bazes Artimuosiuose Rytuose, jei būtų užpultas.
