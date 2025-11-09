 Nušauta ne į tą namą atvykusi valytoja

Nušauta ne į tą namą atvykusi valytoja

2025-11-09 16:59
BNS inf.

Amerikiečių institucijos svarsto, ar pateikti kaltinimus namo Indianos valstijoje savininkui, kuris, pareigūnų teigimu, nušovė namų valytoja dirbusią moterį, kai ši per klaidą nuvyko ne tuo adresu.

Nušauta ne į tą namą atvykusi valytoja
Nušauta ne į tą namą atvykusi valytoja / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Policijos pareigūnai 32 metų Marią Florindą Rios Perez (Mariją Florindą Rios Peres) negyvą rado trečiadienį prieš pat 7 val. ryto vietos (14 val. Lietuvos) laiku namo verandoje Vaitstaune, Indianapolio priemiestyje, kuriame gyvena apie 10 tūkst. žmonių, teigiama policijos pranešime spaudai. Ji priklausė valytojų komandai, kuri nuvyko ne tuo adresu, sakoma pranešime.

M. F. Rios Perez vyras Mauricio Velazquezas (Maurisijus Velazkesas) Indianapolio televizijai WRTV sakė, kad jis su žmona įvairius namus valė septynis mėnesius. M. Velazquezas teigė, kad trečiadienio rytą stovėjo kartu su ja prie namų durų, bet nesuprato, kad ji buvo nušauta, kol nukrito jam ant rankų kraujuodama.

Lėšų rinkimo puslapyje jos brolis apibūdino M. F. Rios Perez kaip keturių vaikų motiną. Penktadienį policija pranešė, kad ji buvo kilusi iš Indianapolio, tačiau šeima planuoja ją palaidoti Gvatemaloje, rašoma jos nekrologe ir brolio lėšų rinkimo puslapyje.

Institucijos šaulio tapatybės viešai neatskleidė. Penktadienio popietę policija perdavė tyrimo išvadas Buno apygardos prokurorui Kentui Eastwoodui (Kentui Istvudui), tačiau šis sakė, kad sprendimas, ar pateikti kaltinimus, nebus lengvas.

Jis teigė, kad šioje byloje labai svarbūs Indianos valstijoje galiojantys vadinamosios pilies doktrinos įstatymai. Šie įstatymai leidžia asmeniui panaudoti pagrįstą jėgą, įskaitant mirtiną, kad sustabdytų, kaip jis pagrįstai mano, neteisėtą įsibrovimą į jo būstą. Nacionalinės valstijų įstatymų leidėjų konferencijos duomenimis, panašius įstatymus turi 31 valstija.

Prokurorai yra sėkmingai pareiškę kaltinimus žmonėms kitose valstijose, kurie paleido šūvius prie savo namų, įskaitant 86 metų vyrui, kuris pašovė Ralphą Yarlą (Ralpfą Jarlą) po to, kai šis juodaodis paauglys per klaidą pasibeldė į jo duris, ir vėliau pripažino kaltę. Niujorke vyras buvo nuteistas už antrojo laipsnio žmogžudystę, nes nušovė automobilyje buvusią moterį, kuri per klaidą išvažiavo į jo namo teritoriją.

Šiame straipsnyje:
Indianos valstija
nušauta valytoja
ne tas namas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Rikis
Vot čia tai gynyba, dešimt balų. Man toks įstatymas patinka. Be to, žmonės juk žino apie tokius įstatymus, taigi neturėtų būti žiopliai- reikia atidžiai žiūrėti ar eini ten, kur esi pakviestas. Jei vyras su žmona jau 7 mėnesius dirbo namų valytojais labai mažame miestelyje, tai jie gerai turėjo orientuotis adresuose. Bet savininkas jų matyt niekad nebuvo matęs, nes pas jį matyt dirbo nuolatinė baltoji valytoja. O čia staiga prieš jo duris išdygsta du meksikonai. Amerikoj meksikonų visi bijo, nes tarp jų daug banditų, plėšikų, žudikų. Jei moteris būtų buvus viena, tai gal ir nebūtų savininkas šovęs, o pirma būtų paklausęs ko ji nori. Amerikiečiai nepripratę, kad butus valyti ateina žmona ir VYRAS. Vyras, žinoma, padeda darbuotis, BET dažniausiai eina dėl to, kad meksikonai irgi bijo amerikančų ir bijo, kad kas nors jo žmonos neužpultų, neišprievartautų, nes tokių dalykų būna.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų