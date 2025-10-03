 Net penkiolika neatpažintų dronų pastebėti virš Belgijos karinės bazės

2025-10-03 16:36
Viljama Sudikienė (ELTA)

Belgijoje virš Elsenborno karinės bazės netoli Vokietijos sienos ketvirtadienio vakarą buvo pastebėta 15 dronų, todėl Belgijos gynybos ministerija pradėjo tyrimą, pranešė „Politico“.

Net penkiolika neatpažintų dronų pastebėti virš Belgijos karinės bazės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Penktadienį ministerija pareiškė, kad šiuo metu neaišku, iš kur atsirado dronai ar kas juos valdė, tačiau pranešimuose sakoma, kad praskridę virš bazės jie pasuko į Vokietiją.

Incidentas Belgijoje įvyko po virtinės Europos oro erdvėje pažeidimų, kai neatpažinti dronai sutrikdė oro uostų veiklą keliose šalyse.

Keli Danijos oro uostai buvo tris kartus uždaryti, kai buvo pranešta apie įtartiną dronų veiklą šalia kilimo ir tūpimo takų. Danijos valdžia dar nepaskelbė tyrimo, kas atsakingas už įsiveržimus, rezultatų, tačiau ministrė pirmininkė Mette Frederiksen užsiminė, kad už tai gali būti atsakinga Rusija.

Europos Sąjungos (ES) lyderiai trečiadienį pritarė planams stiprinti bloko gynybą nuo Rusijos dronų. Maskva neigia esanti susijusi su šiais incidentais.

„Ryanair Group“ generalinis direktorius Michaelas O'Leary pareiškė, kad jei neatpažinti dronai pažeidžia ES oro erdvę ir sutrikdo oro uostų veiklą, juos reikia numušti.

