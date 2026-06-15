MSF įspėja apie pavojingas spragas kovojant su Ebolos viruso protrūkiu

Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje Centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią atsakas buvo gerokai sustiprintas, medicinos labdaros organizacija MSF teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus.
„Praėjus mėnesiui, Ebolos viruso protrūkis plinta greičiau nei vykdomos reagavimo priemonės“, – pranešime teigė Kate White, MSF skubios medicinos pagalbos koordinatorė KDR.
„Niekas nežino tikrojo masto ar tikslių vietų, kur plinta liga“, – sakė ji.
„Žinome tik tai, kad dauguma gydymo centrų Itūrio provincijoje yra perpildyti; daugelis mūsų pacientų atvyksta vėlyvoje ligos stadijoje, o dauguma jų prieš kreipiantis pagalbos nebuvo identifikuoti ar stebimi kaip kontaktiniai asmenys“, – teigė ji.
Pasaulio sveikatos organizacijos naujausiais duomenimis, KDR iki šiol patvirtinti 782 Ebolos viruso atvejai, įskaitant 181 mirtį. Kaimyninėje Ugandoje patvirtinta dar 19 atvejų, įskaitant dvi mirtis.
MSF įspėjo, kad tikrieji skaičiai greičiausiai yra gerokai didesni.
Nėra patvirtintų vakcinų ar gydymo būdų nuo „Bundibugyo“ viruso atmainos, atsakingos už dabartinį protrūkį, kuris yra sutelktas šiaurės rytinėje KDR Itūrio provincijoje, o atvejų taip pat nustatyta Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose.
Manoma, kad virusas, plintantis per artimą kontaktą ir kūno skysčius bei galintis sukelti mirtiną hemoraginę karštligę, kelias savaites plito nepastebėtas, kol protrūkis buvo oficialiai paskelbtas.
„Dideli vėlavimai“
MSF teigimu, nesaugumas vietovėse, kuriose plinta liga, apsunkino galimybes pasiekti kai kurias paveiktas bendruomenes. Organizacija pridūrė, kad „net ir stabilesnėse vietovėse pastangos aptikti atvejus, tirti pacientus, nustatyti kontaktinius asmenis ir stebėti perdavimą yra nepakankamos“.
K. White įspėjo, kad „testavimas išlieka viena didžiausių silpnybių reaguojant į protrūkį“.
Nors laboratoriniai pajėgumai buvo padidinti ir į rytinę KDR pradėjo atvykti specialiai „Bundibugyo“ virusui skirti mobilieji testavimo rinkiniai, „daugelis bendruomenių (...) vis dar turi ribotą prieigą prie šių rinkinių“, sakė ji.
Tuo pat metu gydymo centrai ir toliau susiduria su „dideliu vėlavimu“ gaunant laboratorinių tyrimų rezultatus.
Tuo tarpu Šiaurės Kivu yra tik viena laboratorija, galinti tirti kraujo mėginius, nurodė MSF.
„Be greitesnio ir plačiau prieinamo testavimo mums bus sunku laiku aptikti atvejus, kad suvaldytume protrūkį“, – įspėjo K. White.
Per pastaruosius 50 metų Ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 tūkst. gyvybių.
Mirtiniausias protrūkis KDR 2018–2020 metais pareikalavo beveik 2,3 tūkst. gyvybių iš 3,5 tūkst. užsikrėtimo atvejų.
Ekspertai įspėjo, kad be skubių veiksmų dabartinis protrūkis ilgainiui gali prilygti 2014 metų Vakarų Afrikos epidemijai, kurios metu užfiksuota daugiau nei 28 tūkst. atvejų ir daugiau nei 11 tūkst. mirčių.
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