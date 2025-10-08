Ministras: migrantų pobūdis pasikeitė – dabar į Latviją veržiasi vyrai pačiame jėgų žydėjime

Ministras teigė, kad maždaug 460 kilometrų ilgio rytinės Latvijos sienos bus aprūpintos šviesolaidiniu kabeliu, leisiančiu įdiegti daugybę papildomų funkcijų, įskaitant dirbtinio intelekto (DI) sprendimus.
Pasak R. Kozlovskio, tai nereiškia, kad Latvijos siena taps neįveikiama, bet bus gaunama informacija, jei bus mėginama padaryti jai fizinę žalą. DI sprendimai leis nustatyti įsibrovėlio, laukinio gyvūno ar pasienio apsaugos darbuotojo buvimo vietą pasienyje.
„Keisis ir pasienio apsaugos koncepcija. Šiuo metu patruliavimas labiau orientuotas į reagavimą, tačiau turime gebėti veikti greičiau. Jei siena kertama ir mes ten atsiduriame po pusvalandžio, niekas ten nesėdi ir mūsų nelaukia“, – sakė ministras.
Kadangi pasikeitė Latvijos sienas mėginančių kirsti migrantų pobūdis – dabar tai vyrai jėgų žydėjime, apmokyti viską daryti kuo greičiau, – būtina sukurti visapusišką tinklą, neleisiantį neteisėtiems migrantams prasiskverbti toli į šalį, sakė ministras.
Jis pabrėžė, kad net Lenkija, turinti kur kas daugiau išteklių, pripažįsta, jog jai nepavyksta sulaikyti maždaug 4 proc. neteisėtų migrantų.
Ministras nemano, kad Latvija yra silpniausia grandis Rytų Europoje, tokios prielaidos nepatvirtina statistika apie asmenis, sulaikytus Lietuvoje ir Lenkijoje ir grąžintus į Latviją.
2023 m. užregistruota, kad Latvijos sieną mėgino pereiti 14 tūkst. žmonių. Tais metais į Latviją buvo grąžinta apie 1000 žmonių, sulaikytų Lietuvoje ir Lenkijoje. Pernai tokių asmenų buvo daugiau nei 500, o šiais metais, nepaisant to, kad bandymų kirsti sieną skaičius jau yra dvigubai didesnis nei praėjusiais metais, grąžinamų asmenų skaičius nesiekia 500. Tai žmonės, neteisėtai kirtę sieną, perėję Latviją ir tada sulaikyti Lietuvoje arba Lenkijoje, taip pat asmenys, paprašę prieglobsčio Latvijoje.
„Ar galite teigti, kad mūsų veiklos rezultatai pablogėjo? Atsižvelgiant į tai, kad tiek Lietuva, tiek Lenkija didina savo išteklius neteisėtiems migrantams gaudyti, aš griežtai nesutinku“, – sakė ministras.
Pranešta, kad šiemet Latvija sustabdė iš viso 10 417 asmenų, mėginusių neteisėtai patekti į Latviją iš Baltarusijos. 25 migrantams leista kirsti sieną dėl humanitarinių priežasčių. Pernai buvo sustabdyti 5388 asmenys, 26 buvo priimti dėl humanitarinių priežasčių. Vyriausybė pratęsė sustiprintą stebėjimo režimą prie Latvijos sienos su Baltarusija iki 2025 m. gruodžio 31 dienos.
