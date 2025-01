Los Andželo ugniagesių departamento vadovė: miestas mus apvylė

Sprendimas sumažinti ugniagesių departamento biudžetą 17 mln. dolerių (16,6 mln. eurų) daro neigiamą poveikį jos agentūros gebėjimui tramdyti liepsnas, transliuotojui CNN skundėsi K. Crowley. „Neturime užtektinai ugniagesių“, – sakė ji ir pažymėjo, kad ne kartą bandė parodyti miesto pareigūnams, jog „LAFD trūksta darbuotojų, išteklių ir finansavimo“.

Pasak K. Crowley, nuo 2010 m. departamentas sulaukia 55 proc. daugiau iškvietimų, tačiau ugniagesių skaičius mažėja. „Siunčiami papildomi ištekliai padės mums tvarkytis su dabartine katastrofa“, – tvirtino K. Crowley, tačiau kartu nurodė, kad ateityje reikalingas „visiškas finansavimas ir parama“.

Los Andželo apygardos koronerio biuras penktadienį pranešė, kad per didžiulius miškų gaisrus, kurie pastarosiomis dienomis siautėja Los Andželo rajone, žuvo mažiausiai 11 žmonių. Visos medikų suskaičiutoos aukos gyvybių neteko trečiadienį ir ketvirtadienį. Šeši žmonės žuvo per Itono gaisrą netoli Pasadenos, o dar penki žuvo per Palisadų gaisrą Pasifik Palisado rajone. Nuo antradienio regione siaučia keli didžiuliai gaisrai, tačiau šie du yra intensyviausi.