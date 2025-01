Siaučiant gaisrams Los Andžele – princas Harry ir Markle atvėrė savo namų duris: suteikė pagalbą

Pasadenos konferencijų centre Los Andžele, kuris naudojamas kaip evakuacijos centras, penktadienį buvo pastebėta, kaip pora dalijo maisto davinius nukentėjusiems nuo niokojančių gaisrų.

Tiek Harry, tiek Meghan buvo pastebėti apsikabinę José Andrésą – ilgametį princo Harry ir Meghan labdaros fondo „Archewell“ fondo partneri, įmonės „World Central Kitchen“, kuri po miškų gaisrų dalija nemokamus karštus patiekalus visuomenei ir greitosios pagalbos brigadai, įkūrėją.

M. Markle ir Harry taip pat skyrė laiko paguosti Pasadenos merą Victorą Gordo.

Pora norėjo suteikti bet kokią pagalbą. Pasak mero, jie – puikūs žmonės.

„Jie tikrai pakėlė nuotaiką. Žmonės labai apsidžiaugė juos pamatę“, – pridūrė meras.

Scanpix nuotr.

Pokalbis buvo tiesiogiai transliuojamas per „Fox News“, o naujienų vedėja Susan Hirasuna vėliau buvo kritikuojama internete už tai, kad Meghan apibūdino kaip „princesę Markle“. Ji taip pat sulaukė kritikos, sakydama, kad Meghan „bendrauja su paprastais žmonėmis“.

Pora atvėrė duris į savo 29 mln. dolerių kainuojantį dvarą Montecito mieste, kuris yra maždaug 90 mylių nuo Los Andželo, savo draugams ir artimiesiems, kurie buvo priversti evakuotis nuo vykstančių miškų gaisrų.

Jie ne tik padeda savo artimiesiems, bet ir bendradarbiauja su savo „Archewell“ fondu, siekdami nustatyti efektyviausius būdus, kaip paremti bendruomenę per šią krizę. Be to, visos fondo aukos buvo skirtos pagalbai.

Harry ir Meghan taip pat paaukojo būtiniausių reikmenų, taip pat drabužių ir vaikiškų daiktų.

Ketvirtadienį, sausio 9 d., jie paskelbė pareiškimą pavadinimu „Southern California Fires“ sussex.com svetainėje, siūlydami išteklių tiems, kurie nori padėti nukentėjusiems.

Los Andželo apygardos šerifas Robertas Luna teigia, kad, nepaisant ankstesnių pranešimų, žuvusiųjų nuo Los Andželo gaisrų skaičius šiuo metu nežinomas.