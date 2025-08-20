Lenkijoje sprogęs objektas greičiausiai buvo karinis dronas

Vėliau naujienų agentūrai PAP Lenkijos gynybos ministerijos šaltinis pranešė, kad tai buvo vadinamasis klaidinamasis dronas, t. y. karinis dronas be kovinės galvutės ir su labai mažu kiekiu sprogmenų, skirtas klaidinti priešlėktuvinės gynybos sistemas ir nukreipti jas nuo tikrų kovinių dronų.
„Šiame etape jį traktuojame kaip karinį droną. Žala greičiausiai buvo padaryta sprogmenimis. Karinis ekspertas jau vyksta į vietą, kad patvirtintų šias aplinkybes“, – sakė prokuroras.
„Preliminariai galime atmesti galimybę, kad tai buvo civilinis dronas. Galutinės išvados bus galima padaryti tik atlikus visus tyrimus. Taip pat galime preliminariai atmesti, kad tai buvo kontrabandai skirtas dronas“, – pridūrė jis.
Prokuroro teigimu, Lenkijos valdžios institucijos aktyviai tiria įvykio aplinkybes, o karo policija naudoja 3D skenerį, kad padėtų atkurti incidento vietą.
Sprogimas kukurūzų lauke
Lukovo apskrities policijos pareigūnai pranešė, kad trečiadienį po 2 val. nakties sulaukė skambučio apie sprogimą Osinų kaime, esančiame už maždaug 100 kilometrų į vakarus nuo Ukrainos sienos.
Sprogimo metu išdužo netoliese esančių namų langai, tačiau žmonės nenukentėjo, remdamasis policijos informacija trečiadienį ryte rašė lenkų naujienų portalas.
„Kukurūzų lauke radome įvairaus dydžio apanglėjusių fragmentų, išsibarsčiusių keliasdešimties metrų spinduliu. Tai apdegusio metalo ir plastiko liekanos“, – Lukovo policijos vyresniojo seržanto Marcino Józwiko žodžius citavo Lenkijos spaudos agentūra.
Buvo sušauktas skubus savivaldybės krizių valdymo grupės posėdis, o vietos valdžios institucijos paragino gyventojus išlikti ramius.
Tyrėjai tuomet mėgino nustatyti, kas buvo tas neatpažintas objektas.
„Įvykio dirba policijos pareigūnai, tikriname vietovę“, – pridūrė M. Józwikas.
Vietos valdžios institucijos tuomet nenurodė, ar tai galėjo būti karinės, civilinės ar kitokios, iki tol nenustatytos paskirties objektas.
„Negalime atmesti nė vienos iš šių hipotezių, susijusių su Rusijos dronu, Baltarusijos dronu, kontrabandai skirtu dronu ar sabotažu Lenkijos Respublikos teritorijoje“, – anksčiau trečiadienį teigė gynybos ministro Vladislavas Kosiniakas-Kamyszas.
Kadangi Lenkija yra netoli Ukrainos, kurioje nuo 2022 m. vyksta Rusijos pradėta invazija, incidentai, susiję su neatpažintais objektais, pastaraisiais metais sulaukia didelio lenkų visuomenės dėmesio.
Naujausi komentarai