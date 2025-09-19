 Latvijos paplūdimyje rastos rusiško drono nuolaužos

Latvijos paplūdimyje rastos rusiško drono nuolaužos

2025-09-19 11:10
BNS inf.

Latvijos ginkluotųjų pajėgų (NAF) atstovas pranešė, kad drono nuolaužos, rastos ketvirtadienį Varvės rajono paplūdimyje, šiaurės vakariniame Ventspilio regione, yra rusiško bepiločio „Gerbera“ uodegos dalis.

Latvijos paplūdimyje rastos rusiško drono nuolaužos / Asociatyvi Scanpix nuotr.

NAF atstovas pareiškė, kad informacija apie nuolaužas buvo gauta iš Valstybinės policijos.

Įvykio vietoje dirbo Nacionalinės gvardijos 46-ojo bataliono kariai bei Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NBS) Nesprogusių šaudmenų neutralizavimo būrys.

NBS nustatė, kad rastas objektas buvo be sprogmenų.

NAF daro prielaidą, kad šios nuolaužos yra Rusijos ginkluotųjų pajėgų pagaminto bepiločio „Gerbera“ fragmentas.

NAF atstovas nurodė, kad toliau bendradarbiauja su Valstybine policija bei kitomis atsakingomis institucijomis, siekdamas išsiaiškinti incidento aplinkybes.

Policija mano, kad nuolaužos buvo išplautos į krantą iš jūros.

NBS paskelbtoje nuotraukoje matyti dalis drono su varikliu, o ant jo uodegos – dvi kirilicos raidės ir keli skaičiai.

„Mūsų prioritetas yra stiprinti rytinę sieną, tačiau akivaizdu, kad lygiai taip pat svarbu apsaugoti Baltijos jūros pakrantę įrengiant reikiamus jutiklius“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina.

Ji pridūrė, kad nurodė gynybos ir vidaus reikalų ministrams susisiekti su kolegomis Lenkijoje. Latvija siekia išsiaiškinti, ar dronas nebuvo tarp tų, kurie praėjusią savaitę pažeidė Lenkijos oro erdvę.

Šiame straipsnyje:
Latvija
rusų dronas

