Latvių saugumo tarnyba perdavė prokurorams bylą dėl įtariamos diversijos

Įtariama, kad grupė asmenų vykdė veiksmus prieš Latvijos saugumą Rusijos saugumo tarnybų vardu.
Saugumo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą keturiems asmenims 2024-ųjų birželio 10-ąją. Saugumo tarnyba nustatė, kad grupė buvo suburta Rusijos saugumiečių iniciatyva, siekiant įvykdyti itin sunkius nusikaltimus Latvijos valstybei.
Anot pareigūnų, šie asmenys dalyvavo planuojant, organizuojant ir vykdant veiksmus, kuriais buvo siekiama sunaikinti įvairius objektus Latvijoje ar padaryti jiems žalos. Šių metų pavasarį Saugumo tarnyba sulaikė tris iš šių asmenų, o ketvirtas asmuo jau sėdėjo kalėjime už kitą nusikaltimą.
Saugumo tarnyba sako turinti įrodymų, kad įtariamieji 2023 metų rudenį įvykdė vienai privačiai bendrovei priklausančio objekto padegimą, nes ji Latvijoje vykdė su gynyba susijusį projektą.
2024 metų pradžioje šie asmenys planavo padegti sunkvežimį su ukrainietiškais valstybiniais numeriais ypatingos svarbos infrastruktūros objekto teritorijoje: jie apžiūrinėjo ir filmavo objekto aplinką ir galimus patekimo į objektą taškus.
Saugumo tarnyba turi informacijos, kad įtariamieji taip pat apžiūrėjo keletą kitų potencialių objektų ir nusiuntė padarytas nuotraukas bei vaizdo medžiagą organizatoriams į Rusiją. Saugumo tarnyba turėjo imtis įvairių prevencinių priemonių, kad užkirstų kelią galimai diversijai prieš šiuos objektus.
Saugumo tarnyba apkaltino du įtariamuosius, Latvijos piliečius, teikus pagalbą Rusijai vykdant veiklą, nukreiptą prieš Latvijos saugumą, ir sabotavus Latvijos turtą. Trečiajam įtariamajam pateikti kaltinimai dėl diversijos aktų organizavimo.
Ketvirtajam asmeniui pateikti kaltinimai dėl padėjimo vykdyti nusikalstamas veikas, nes jis gabeno tikruosius nusikaltimo vykdytojus į vietas, kuriose buvo planuojami diversijos aktai, ir po to padėjo jiems pasišalinti iš įvykio vietos.
Šį rugsėjį vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis interviu teigė, kad per pastaruosius kelerius metų Latvijoje buvo įvykdyta mažiausiai dešimt diversijos aktų, ir paragino kalbėti apie papildomas investicijas bei sraigtasparnių įsigijimą, kad būtų galima veiksmingiau reaguoti.
Ministras nenurodė konkretaus per pastaruosius dvejus metus užfiksuotų diversijos atvejų skaičiaus, tačiau pabrėžė, kad jų buvo ne šimtai, o ne mažiau kaip dešimt. Ypač pastarieji metai pasižymėjo tuo, kad nuo „minkštosios galios“, tai yra bandymų paveikti žmonių protus, pereita prie fizinių išpuolių prieš Latvijos infrastruktūrą.
Kaip ir kiekviename nusikaltime, yra vykdytojai, tarpininkai, rėmėjai ir organizatoriai, sakė R. Kozlovskis. Anot jo, organizatoriai nenori, kad jų tapatybė būtų nustatyta, o vykdytojai dažniausiai yra asmenys, turintys kriminalinę praeitį arba susiję su nusikalstamais sluoksniais.
