Per krovininio lėktuvo katastrofą žuvusių žmonių skaičius išaugo iki dvylikos

Federalinės aviacijos administracijos duomenimis, į Havajus skristi pakilęs logistikos bendrovės UPS lėktuvas katastrofą patyrė antradienio popietę netrukus po starto netoli Luisvilio oro uosto. Jame buvo trys įgulos nariai.
JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) nusiuntė į Luisvilį komandą tirti incidento NTSB atstovas Toddas Inmanas žurnalistams sakė, kad tyrėjai įvertino oro uosto stebėjimo kamerų įrašus. Juose matyti, kaip pakilimo metu nuo sparno atsikabina kairysis variklis. Lėktuvo juodosios dėžės identifikuotos ir nusiųstos tyrimui į Vašingtoną.
