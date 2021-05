Kongo DR prezidentas: padėtis po ugnikalnio išsiveržimo sudėtinga, bet „valdoma“

„Padėtis yra išties sudėtinga, bet valdoma“, – pareiškė jis per spaudos konferenciją, kuri buvo surengta po to, kai jo vyriausybė per klaidą pranešė, jog netoli rytinio Gomos miesto šeštadienį išsiveržė antras ugnikalnis, praėjus savaitei po to, kai pabudo Niragongo ugnikalnis, suniokojęs apylinkes ir privertęs evakuotis vietos gyventojus.

Po Niragongo išsiveržimo mokslininkai užfiksavo šimtus požeminių smūgių, o iš Gomos pagal „prevencinį“ evakuacijos nurodymą išvyko apie 400 tūkst. gyventojų.

„Po žeme yra lavos srautas, kuris gali bet kada prasiveržti bet kurioje miesto vietoje“, – įspėjo F. Tshisekedi ir primygtinai paragino žmones negrįžti į Gomą.

„Lavos nebėra krateryje, tačiau ugnikalnis tebėra aktyvus, todėl turime būti atsargūs ir štai kodėl neturime skubėti ir leisti gyventojams grįžti“, – pažymėjo prezidentas.

Ant Kivu ežero kranto, Niragongo, aktyviausio Afrikos ugnikalnio, šešėlyje įsikūręs Gomos miestas baimėje gyvena nuo praėjusio savaitgalio, kai įvyko jo išsiveržimas.

„Pastogės netekę žmonės išvyko po beprecedentės situacijos: išsiveržimo nenumatė nė viena pasaulio observatorija, niekas nenuspėjo, kad taip įvyks, taip jau būna“, – pareiškė prezidentas.