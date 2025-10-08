Kone tūkstantis žygeivių pasiekė saugią vietą po pūgos prie Everesto

Pastaraisiais metais turizmas šioje didžiulėje aukštikalnių vietovėje Kinijos vakariniame pakraštyje išaugo, o lauko pramogų entuziastai plūdo į garsiąsias žygių vietas šių metų aštuonių dienų nacionalinėms šventėms, kurios baigiasi trečiadienį.
Tačiau savaitgalį siautėjusi smarki pūga užsnigo stovyklas ir apsunkino keliones, tad prireikė didelio masto gelbėjimo operacijos, kurioje dalyvavo ugniagesiai gelbėtojai, arkliai, jakai ir dronai.
Iš viso „580 žygeivių ir daugiau nei 300 darbuotojų, įskaitant vietos gidus ir jakų piemenis, saugiai atvyko“ į netoliese esantį miestelį, antradienio vakarą pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.
„Vietos darbuotojai tvarkingai organizuoja jų grįžimo keliones“, – teigiama pranešime.
Jų grįžimas į saugią vietą užbaigia gelbėjimo pastangas kalnuotame Kinijos regione, nors netikėtos ekstremalios sąlygos padarė daugiau žalos netoliese esančiose vietovėse.
Kaimyninės Činghajaus provincijos kalnuose vienas žygeivis mirė nuo hipotermijos ir aukščio ligos, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.
Kitapus sienos Nepale ir Indijoje smarkių liūčių sukeltos nuošliaužos ir potvyniai nusinešė daugiau nei 70 žmonių gyvybes, pirmadienį pranešė pareigūnai.
