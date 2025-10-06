Ant Everesto kalno įstrigęs žygeivis: bijau būti palaidotas po sniegu

Sekmadienį pranešta, kad apie 350 žygeivių pasiekė nedidelį Kudango miestelį, o su likusiais daugiau nei 200 žygeivių susisiekta, rašo „Reuters“.
Penktadienio vakarą prasidėjo smarkus snygis, kuris savaitgalį sustiprėjo rytiniuose Everesto šlaituose, įkalindamas šimtus žygeivių.
Pūga užklupo Kiniją tuo metu, kai šalyje švenčiama Auksinė savaitė – aštuonių dienų šventė, kai žmonės keliauja po visą šalį.
Žygeiviai pasinaudojo šia proga priartėti prie Everesto kalno iš rytinės pusės. Spalis yra sezono įkarštis šiame regione, kur paprastai vyrauja giedri ir švelnūs orai, tačiau šįkart vietovę užklupo gausus snygis.
Nors iš Tibeto sunku gauti informacijos, BBC pavyko pasikalbėti su kai kuriais žygeiviais.
27-erių Dongas Shuchangas teigė, kad jo žygeivių grupės striukės ir lietpalčiai „nebuvo tinkami sniegui“.
„Esu buvęs Himalajuose apie 20 kartų, bet tokio oro dar niekada nepatyriau“, – sakė jis.
Kitas, kurio istoriją perpasakojo žmona, prisipažino, kad bijojo būti palaidotas po sniegu, jei giliai užmigtų.
Jo grupė buvo įstrigusi Oga stovyklavietėje Karmos slėnyje.
Grupei nusprendus pasitraukti į kitą stovyklą, jiems teko pasikliauti jakais, kad šie išvalytų kelią.
Tuo tarpu 29-erių Geshuang Chen teigė, kad pūga jų žygį „itin apsunkino“.
„Kai kitą rytą pabudome, buvo prisnigę apie metrą“, – pasakojo G. Chen ir pridūrė, kad tada jos grupė nusprendė grįžti.
„Visi mes esame patyrę žygeiviai. Tačiau su šia pūga vis tiek buvo be galo sunku susidoroti. Man labai pasisekė, kad pavyko ištrūkti“, – sakė ji.
Pirmadienį oficialių pranešimų ar atnaujintos informacijos apie gelbėjimo operacijas buvo mažai. Regioną griežtai kontroliuoja Kinijos vyriausybė, o žurnalistų prieiga ribojama.
Kaimynines šalis taip pat užklupo ekstremalūs orai. Smarkios liūtys sukėlė nuošliaužas ir staigius potvynius. Nuo penktadienio Nepale žuvo mažiausiai 47 žmonės.
(be temos)