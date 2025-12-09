Intensyvėjant konfliktui Kambodža žada įnirtingai kovoti su Tailandu

Intensyvios kovos tarp kaimynių kilo po sekmadienio vakarą įvykusio susirėmimo, per kurį žuvo vienas Tailando karys. Tai įvyko nepaisant ugnies nutraukimo, kuriuo buvo užbaigtos penkias dienas liepą dėl teritorinių ginčų pasienyje vykusios kovos, pareikalavusios dešimčių civilių ir karių gyvybių.
Abi šalys žada kovoti toliau
Platformose „Facebook“ ir „Telegram“ paskelbtame pareiškime Hun Senas teigė, kad jo šalis pirmadienį neatsišaudė, bet antradienio naktį ėmė atsakyti ugnimi. Jis rašė, kad strategija sutelkti dėmesį ten, kur Tailando kariai žengia į priekį, sudarys sąlygas Kambodžai „susilpninti ir sunaikinti priešo pajėgas kontratakomis“.
Tailando kariuomenė paskelbė, kad Kambodžos kariai anksti antradienį iš artilerijos pabūklų apšaudė vieną kaimą Tailando Sa Keu provincijoje, bet žmonės nenukentėjo. Tailandas sako, kad Kambodžos pajėgos sekmadienį ir pirmadienį šaudė į tailandiečių karius. Abi šalys kaltina viena kitą paleidus pirmuosius šūvius.
„Kambodža nori taikos, bet Kambodža yra priversta atsakyti kovos veiksmais, kad apgintų savo teritoriją“, – sakė Hun Senas. Šis politikas ilgą laiką buvo šalies ministras pirmininkas ir nors 2023-iaisiais jį pakeitė jo sūnus Hun Manetas, daugelis jį vis dar laiko šalies de facto lyderiu.
Kambodžos kariuomenė antradienį paskelbė, kad per naujas kovas žuvo septyni ir buvo sužeista dar 20 civilių. Tailando kariuomenė antradienį pranešė, kad per atsinaujinusius susirėmimus pasienyje su Kambodža žuvo trys tailandiečių kariai: vienas gruodžio 8-ąją, o du – gruodžio 9-ąją. Taip pat skelbiama apie 29 sužeistus tailandiečių karius.
Tailando kontradmirolas Surasantas Kongsiri (Surasantas Kongsiris) spaudos konferencijoje sakė, kad karinis jūrų laivynas stiprina pozicijas šalies rytuose, netoli sienos su Kambodža.
Tailandas pirmadienį sudavė oro smūgių prie sienos ir sakė, kad tai buvo gynybiniai veiksmai, nukreipti prieš karinius objektus. Surasanto Kongsiri teigimu, tokia operacija tęsis, „kol atakos liausis“.
Gyventojai traukiasi
Atskirame Tailando 2-ojo armijos regiono, esančio prie sienos, vadavietės pareiškime sakoma, kad keturiose pasienio provincijose įrengta beveik 500 laikinų prieglaudų, priimančių 125 838 žmones. Kiti iš kovų rajonų pabėgę gyventojai turėtų apsistoti pas gimines.
Pareiškime teigiama, kad Kambodža Tailando pozicijas atakavo raketomis ir dronais.
Kambodža taip pat paskelbė, kad pasienio kaimų gyventojai pabėgo į saugius rajonus.
Tailando premjeras Anutinas Charnvirakulas pirmadienį per televiziją sakė, jog karinės operacijos bus vykdomos pagal poreikį, siekiant apginti šalį ir užtikrinti visuomenės saugumą.
„Tailandas niekada nenorėjo smurto. Norėčiau pakartoti, kad Tailandas niekada nepradėjo kovos ar invazijos, bet niekada netoleruos suverenumo pažeidimo“, – sakė jis.
Nesantaikos istorija
Tailandas ir Kambodža turi ilgą – ne vieno šimtmečio – nesantaikos istoriją ir periodiškai išgyvena įtampą prie daugiau kaip 800 km ilgio sausumos sienos.
Ugnies nutraukimui, kuriuo baigėsi kovos liepą, tarpininkavo Malaizija. Nutraukti ugnį spaudė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, grasinęs atimti iš abiejų šalių prekybos privilegijas, jei jos nesutiks.
Detalesniame, spalį pasirašytame susitarime raginama atitraukti nuo sienos sunkiąją ginkluotę ir įrangą, nebeskleisti klaidingos informacijos, kaltinimų ir žalingos retorikos, įgyvendinti priemones dėl abipusio pasitikėjimo ir visapusiškų diplomatinių santykių atkūrimo, koordinuoti sausumos minų šalinimo operacijas.
Atrodo, kad nė vienas šių dalykų nebuvo visiškai ar geranoriškai įgyvendintas. Po ugnies nutraukimo abi šalys tęsė piktą propagandos karą pasitelkdamos dezinformaciją, be to, tęsėsi ir nedideli smurto protrūkiai prie sienos.
Keblūs klausimai
Be kitų dalykų, Kambodža skundžiasi tuo, kad Tailandas tebelaiko 18 žmonių, paimtų į nelaisvę įsigaliojus paliauboms.
Tailandas kaltina Kambodžą dedant naujas sausumos minas ginčijamuose rajonuose. Buvo keli atvejai, kai šios minos suluošino tailandiečių karius. Kambodža sako, kad minos yra likusios nuo dešimtmečius trukusio ir 1999-aisiais pasibaigusio pilietinio karo.
Dėl minų Tailandas anksčiau šį mėnesį paskelbė, kad neribotam laikui, kol Kambodža neatsiprašys, sustabdo ugnies nutraukimo detalių įgyvendinimą.
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas išreiškė susirūpinimą dėl naujų Tailando ir Kambodžos kovų, ypač dėl oro smūgių ir sunkiosios ginkluotės naudojimo. Jis paragino abi šalis vėl laikytis ugnies nutraukimo.
