Karas: Ukraina – netrukus pasaulis pamatys pirmąsias mūsų pergales

Jis pažymėjo, kad reikia teisingai suvokti persilaužimo kare reikšmę.

„Aš anksčiau sakiau, kad rugpjūtį jūs pamatysite, visas pasaulis pamatys pirmąsias Ukrainos pergales. Tai bus pirmasis persilaužimas“, – teigė K. Budanovas.

Bet Ukrainos žvalgybos vadovas atsisakė atskleisti detales.

„Jūs norite, kad aš dabar atskleisčiau visus planus, kad priešas perskaitytų ir pasiruoštų? Atsakysiu jums retoriškai. Jeigu analizuojate mano pasisakymus, ar matėte, kad aš bent sykį būčiau suklydęs? Todėl laukite“, – pabrėžė K. Budanovas.

„rbc.ua“ primena, jog anksčiau Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas teigė, kad ukrainiečiai turi pamatyti „konkrečius“ kontrpuolimo okupuotoje Chersono srityje rezultatus rugpjūčio mėnesį.

Vokietijos prezidentas: kada Ukraina sės prie derybų stalo su Rusija, nuspręs ji pati

Ukraina pati turi nuspręsti, kada jai sėsti prie derybų stalo su Rusija, partneriai Vakaruose Kyjivo neragins. Kaip praneša portalas „zn.ua“, tai interviu televizijos kanalui ZDF pareiškė Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris.

„Kaip konkrečiai baigsis karas – atviras klausimas. Dabar karas vyksta mūšio lauke, bet bus derybų perspektyva. Kada Ukraina sės prie derybų stalo, sprendžia tik ji pati“, – pabrėžė VFR prezidentas.

Bet, pasak jo, Vokietija pasirengusi remti Ukrainą, kad prieš prasidedant deryboms jos pozicijos būtų stiprios.

„Mes turime padaryti visa, kad Ukraina turėtų dėl ko derėtis, kad ji būtų stipri prieš prasidedant deryboms. Mes Ukrainos neraginsime. Tai jos sprendimas, kada žengti šiuo keliu“, – teigė F. W. Steinmeieris.

Vokietijos prezidentas pareiškė remiąs Ukrainos teritorijos vientisumą su 1991 metų sienomis, įskaitant Rusijos okupuotus Donbasą ir Krymą.

„Ukraina turi atkurti suverenitetą visoje savo teritorijoje“, – pridūrė jis.

Politikas taip pat pažymėjo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pradėjęs karą prieš Ukrainą, griauna savo šalį.

Žiniasklaida: Rusijos laivas įplaukė į zoną prie ginčijamų Senkaku salų

Pirmadienį Rusijos karinių jūrų pajėgų laivas įplaukė į zoną prie Senkaku (Diaoju) salų Rytų Kinijos jūroje, kurios yra Tokijo ir Pekino teritorinio ginčo objektas. Tai pranešė naujienų agentūra „Kyodo“, remdamasi Japonijos gynybos ministerija.

Gautomis žiniomis, paskui Rusijos laivą į šią zona įplaukė Kinijos karinių jūrų pajėgų fregata. Pasak Japonijos pareigūnų, Rusijos laivas buvo vienas iš trijų, kurie praėjusį savaitgalį praplaukė tarp Jonagunio ir Iriomotės salų, priklausančių Okinavos prefektūrai.

Anksčiau Japonijos vyriausybė pareiškė protestą Pekinui dėl to, kad Kinijos laivas buvo įplaukęs į vandenis prie Senkaku akvatorijos, kurią Japonija laiko savo teritoriniais vandenimis.

Tokijas paskelbė Senkaku savo teritorija 1895 metais, kai nugalėjo Kiniją kare ir užėmė Taivaną. Po Antrojo pasaulinio karo Japonija atsisakė teisių į Taivaną. Pekino nuomone, ji turi grąžinti ir Senkaku salas, kurias, kaip teigia KLR, Kinija valdė nuo XIV amžiaus. Japonijos vyriausybė atmeta tokias pretenzijas ir tvirtina, kad prijungimo metu šios salos buvo negyvenamos ir niekam nepriklausė.

Teritorinis ginčas dėl negyvenamo Senkaku salyno paaštrėjo, kai Tokijas 2012 metų rugsėjį paskelbė išpirkęs šias salas iš jų privačių savininkų, Japonijos piliečių. Po to Kinijoje prasidėjo masinės antijaponiškos demonstracijos, per kurias buvo niokojami japonų restoranai ir įmonės. Nuo to laiko Kinijos laivai nuolat kursuoja netoli ginčijamo salyno ir demonstratyviai įplaukia į jo pakrantės zoną.

Rusijos diplomatai išvyko iš Bulgarijos, augant įtampai tarp šalių

Iš Bulgarijos sekmadienį išskrido du Rusijos lėktuvai su dešimtimis Rusijos diplomatinio personalo narių ir jų šeimų nariais, vykstant masiniam diplomatų išsiuntimui, dėl kurio padidėjo įtampa tarp šių istoriškai artimų šalių, sakė vienas Rusijos diplomatas.

Bulgarijos sostinės Sofijos oro uoste aukšto rango Rusijos diplomatas Filipas Voskresenskis žurnalistams sakė esąs vienas iš 70 Rusijos diplomatų, kurie praėjusią savaitę buvo paskelbti personae non gratae ir kuriems buvo nurodyta iki pirmadienio išvykti iš šalies.

Ispanų naujienų agentūra EFE citavo šaltinius Sofijos oro uoste, sakiusius, kad du Maskvos užsakyti lėktuvai atskrido ir po pustrečios valandos išskrido gabendami išsiunčiamus darbuotojus ir jų šeimų narius.

Šiems skrydžiams turėjo būti gautas specialus Bulgarijos tarnybų leidimas, nes Europos Sąjungos oro erdvė yra uždaryta Rusijos lėktuvams dėl sankcijų, įvestų Maskvai dėl invazijos į Ukrainą, nurodė EFE.

Apie Bulgarijos sprendimą išsiųsti iš šalies diplomatus paskelbė laikinai ministro pirmininko pareigas einantis Kirilas Petkovas. Jis užėmė griežtą poziciją Rusijos atžvilgiu, kai ši vasario 24 dieną įsiveržė į Ukrainą.

Birželio 22 dieną balsavimą dėl pasitikėjimo pralaimėjęs K. Petkovas teigė, kad Maskva naudojo „hibridinio karo“ taktiką jo vyriausybei nuversti.

Po išsiuntimo Rusijos ambasadoje liks 43 darbuotojai, sakė K. Petkovas ir pabrėžė, jog Maskvoje dirba vos 12 bulgarų diplomatų.

„Visi, kas veikia prieš Bulgarijos interesus, bus raginami grįžti į šalį, iš kurios atvyko“, – sakė jis.

Penktadienį Rusijos ambasadorė Eleonora Mitrofonova paskelbė Bulgarijai ultimatumą atšaukti savo sprendimą dėl diplomatų išsiuntimo, pagrasindama, kad Maskva visiškai nutrauks diplomatinius santykius su Sofija.

„Ketinu savo šalies vadovybei nedelsiant iškelti klausimą dėl Rusijos ambasados Bulgarijoje uždarymo, kuris neišvengiamai prives prie Bulgarijos diplomatinės atstovybės uždarymo Maskvoje“, – nurodoma jos pareiškime.

Išsiunčiamų rusų diplomatų skaičius yra didžiausias, kurį kada nors yra išsiuntusi Europos Sąjungos ir NATO narė Bulgarija.

Sofija tvirtai remia Vakarų sankcijas Maskvai nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios prieš daugiau nei keturis mėnesius.

Europos Sąjunga, kurios narė Bulgarija yra nuo 2007 metų, atsakė į „nepagrįstą Rusijos grasinimą“ pareikšdama, kad „visiškai palaiko Bulgariją ir su ja solidarizuojasi“.

Balandžio pabaigoje Rusija nutraukė dujų tiekimą Bulgarijai po to, kai šios pareigūnai nesutiko su Maskvos reikalavimu apmokėti sąskaitas už dujas rusiškais rubliais.

Kovo pradžioje Bulgarijos gynybos ministras buvo atleistas ir pareigų, kai Rusijos karą pavadino Kremliaus mėgstamu dažnai naudojamu terminu „specialioji karinė operacija“.