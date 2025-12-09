 Per Kambodžos ir Tailando susirėmimus pasienyje žubo šeši žmonės

2025-12-09 09:51
BNS inf.

Tailando pajėgos naktį į antradienį apšaudė Kambodžos pozicijas, nužudydamos dar du civilius, pranešė Kambodžos gynybos ministerija, todėl atsinaujinusio pasienio konflikto Kambodžoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki šešių.

Scanpix nuotr.

Tailando kariuomenė po vidurnakčio atidengė ugnį į pasienio Banteai Meančėjaus provinciją, „per apšaudymą žuvo du civiliai, važiavę 56-uoju nacionaliniu keliu“, feisbuke pranešė Kambodžos gynybos ministerija.

Kambodžos informacijos ministras Nethas Pheaktra (Netas Peaktra) sakė, kad per Tailando artilerijos apšaudymą Preah Vihearo ir Banteai Meančėjaus provincijose, kurios ribojasi su Tailandu, pirmadienį žuvo mažiausiai keturi Kambodžos civiliai.

Jis pirmadienį pranešė, kad buvo sužeista dar 10 civilių gyventojų.

Tailando kariuomenė teigė, kad sekmadienį, atsinaujinus kovoms, žuvo vienas karys ir dar 18 buvo sužeisti.

Abi pusės kaltina viena kitą dėl atsinaujinusių kovų, per kurias Tailandas pirmadienį inicijavo antskrydžius, nukreiptus prieš kaimyninę Kambodžą, kurstymo.

Tęstinis pasienio ginčas tarp Tailando ir Kambodžos grindžiamas šimtmečio senumo nesutarimais dėl dar Prancūzijos kolonijinio valdymo laikais nustatytų ribų, abiem šalims reiškiant pretenzijas į įvairias pasienio šventyklas.

Šiame straipsnyje:
talandas
Kambodža
konfliktas

