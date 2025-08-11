Kabelius Baltijos jūroje pažeidusio tanklaivio įgulos narius Suomija apkaltino diversija

Kuko salose registruoto tanklaivio „Eagle S“, kuris kaltinamas vilkęs inkarą jūros dugnu dešimtis kilometrų, kapitonui, vyresniajam jo padėjėjui ir antrajam kapitono padėjėjui pateikti kaltinimai dėl „nusikalstamos veikos sunkinančiomis aplinkybėmis ir ryšio trikdymo sunkinančiomis aplinkybėmis“, sakoma Suomijos generalinio prokuroro pavaduotojo pareiškime.
Gruodžio 25 dieną buvo pažeistas elektros kabelis „Estlink 2“ ir keturi telekomunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją ir Estiją.
