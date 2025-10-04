JT žmogaus teisių vadovas: tai galimybė „kartą ir visiems laikams“ sustabdyti žudynes Gazos Ruože

„Tai yra gyvybiškai svarbi galimybė visoms šalims ir įtakingoms valstybėms sąžiningai siekti ir kartą ir visiems laikams sustabdyti žudynes ir kančias Gazos Ruože, užtvindyti ruožą humanitarine pagalba ir užtikrinti įkaitų bei daugybės sulaikytų palestiniečių išlaisvinimą“, – parašė jo biuras socialiniame tinkle „X“.
V. Turkas, pasak jo biuro, pažymėjo tikįs, kad JAV prezidento taikos plano suteiktas „impulsas atvers kelią nuolatiniam karo veiksmų nutraukimui, po kurio seks atsigavimas ir atstatymas“.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) taip pat palankiai įvertino D. Trumpo planą, ypač perspektyvą atstatyti ligonines.
„Geriausias vaistas yra taika“, – šeštadienį socialiniame tinkle „X“ parašė JT sveikatos agentūros vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesus (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas).
Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ penktadienį pareiškė esanti pasirengusi nedelsiant pradėti derybas dėl tebelaikomų Izraelio įkaitų išlaisvinimo ir karo pabaigos Gazos Ruože, palankiai įvertinusi JAV prezidento raginimą Izraeliui nutraukti palestiniečių teritorijos bombardavimą.
D. Trumpo pasiūlyme dėl taikos, kurį jau parėmė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), raginama nutraukti karo veiksmus beveik dvejus metus trunkančiame konflikte, per 72 valandas paleisti įkaitus, palaipsniui Izraeliui pasitraukti iš Gazos ir nusiginkluoti „Hamas“. Visgi pastarojo punkto islamistų grupuotė savo atsakyme nepaminėjo.
Plane taip pat tvirtinama, kad „Hamas“ ir kitos frakcijos „neturės jokio vaidmens Gazos valdyme“, o teritorijos administravimą perimtų technokratinė institucija, o pokario laikinajai tarybai turėtų vadovauti pats D. Trumpas.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 66 288 palestiniečių gyvybes, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys „Hamas“ valdomoje teritorijoje, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
